ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» της ΝΔ για κοινωνικές ανισότητες και ακρίβεια - Real.gr

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα του κόστους διαβίωσης και των κοινωνικών ανισοτήτων, παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη από τις συνολικά 4 συνεντεύξεις Τύπου που πραγματοποιεί έως και την Παρασκευή.

Τις παρουσιάσεις για τα κυβερνητικά πεπραγμένα στα πεδία του ιδιωτικού χρέους, της ακρίβειας, της ενέργειας, των εργασιακών και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της υγείας, υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες», έκαναν η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών Μιλένα Αποστολάκη, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παύλος Χρηστίδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, και ο τομεάρχης Υγείας Ιωάννης Τσίμαρης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Στόχος των σημερινών τοποθετήσεων, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είναι «να αναδείξουν πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα 6 αυτά χρόνια λειτούργησε ως καταλύτης για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων». Υποστήριξε ότι αυτό δεν έγινε κατά λάθος, δεν ήταν αστοχία και ούτε έγινε επειδή υπήρχαν οι εξωγενείς παράγοντες, «αλλά ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνηση Μητσοτάκη». Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν συνειδητές επιλογές: «η εξυπηρέτηση των καρτέλ», «η εργαλειοποίησή της ακρίβειας και του πληθωρισμού για την τόνωση των φορολογικών εσόδων και την εκτόξευση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων», «η επιλογή αυτή που οδήγησε στην τεράστια αύξηση της τιμής του ρεύματος», «η υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων», «η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ από το 2010 και που σε συνδυασμό με την αδυναμία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους οδηγεί σήμερα σε μια βίαιη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας», «η απαξίωση του ΕΣΥ, η υποστελέχωση των δομών που οδηγεί στα σημερινά φαινόμενα των ελλείψεων και την πολύ μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία».

Σχολίασε ότι μπορεί η υγεία, η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση, το ενεργειακό κόστος, το ιδιωτικό χρέος, να φαίνονται διαφορετικά πεδία, «αλλά συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών και εδώ η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς». Είπε ότι «το βασικό πρόβλημα της χώρας σήμερα είναι το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα», ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος» και πως «το αποτέλεσμα της υποτυπώδους και σε μεγάλο βαθμό εξωγενώς χρηματοδοτούμενης μέσω κονδυλίων ανάπτυξης, δίνεται άδικα και με κριτήρια αδιαφανή και κοινωνικά μεροληπτικά». Προανήγγειλε δε ότι στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το σχέδιο για ένα νέο ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ένα πρόγραμμα ρήξεων, αλλαγών και θετικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο κ. Τσουκαλάς με αφορμή και τη σημερινή και τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και σχολίασε πως αν η κυβέρνηση σκοπεύει να απαντήσει «σε αυτά που εμείς επισημαίνομε με νούμερα, ας το κάνει μια φορά με νούμερα». «Χθες όλες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης συνιστούσαν απόλυτη αποδοχή αυτών που εμείς λέμε με αριθμούς. Ελπίζουμε να μην αρχίσει πάλι η κυβέρνηση με τοξικότητα και διχαστικό λόγο απλά να επιτίθεται, και να απαντήσει μια φορά με νούμερα.

Ερωτηθείς για τη χθεσινή απάντηση της ΝΔ στη χθεσινή παρουσίαση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η χώρα μας παραμένει με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ενώ σε σχέση με την κυβερνητική θέση για τις ανισότητες, ότι εξαιτίας των πολιτικών της μειώθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού από τη φτώχεια, απάντησε πως «όταν το μερίδιο κερδών επιχειρήσεων αυξάνεται σε μια χώρα σε σχέση με το ΑΕΠ και το μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται, αυτό είναι η πιο περιγραφική εικόνα αυτού που λέμε ”διευρυμένες κοινωνικές ανισότητες”». «Σήμερα όταν βλέπουμε στη χώρα ότι ένα μεγάλο μέρος δεν μπορεί να πάρει την ιατρική φροντίδα όταν τη χρειάζεται και είμαστε πρώτοι σε αυτό στην Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει…». Ο Π. Χρηστίδης σχολίασε επιπλέον ότι «αυτά τα στοιχεία που λέει η κυβέρνηση δεν αντικρούονται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από τα στοιχεία που έχει βγάλει η Eurostat. Αυτή περιγράφει ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χειρότερες χώρες πανευρωπαϊκά σε επίπεδο αποκλεισμών».

Εν τω μεταξύ, αναφερθείς στη συνέντευξη Τύπου του υπουργού ΠΡΟΠΟ για τους ελέγχους και τα πρόστιμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι δεν θα είχε συμβεί «αυτή η τεράστια απώλεια δημοσίων πόρων, ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν δεν άλλαζε αυτή η κυβέρνηση σαν τα πουκάμισα όσους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησαν να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία». Δεν θα είχε συμβεί, συνέχισε, αν αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονταν το 2025, αφότου η ευρωπαϊκή εισαγγελία κατασκήνωσε στην Αθήνα, αλλά να είχε γίνει από το 2020 και μετά που υπήρχαν οι καταγγελίες και που το ΠΑΣΟΚ έκανε συνεχείς ερωτήσεις «και ο πρωθυπουργός απαντούσε για απλές σκιές, οι οποίες τελικά έγιναν γιγαντιαία βουνά που έχουν δυσφημίσει τη χώρα». «Μακάρι πράγματι να εισπραχθούν άμεσα τα ποσά -έχουμε βέβαια μια μεγάλη καθυστέρηση 4 μηνών από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα γινόταν έλεγχος μέχρι τώρα», προσέθεσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα είπε: άμεσα καταλογισμός, δέσμευση περιουσιών όσων πράγματι φαίνεται να έχουν ενθυλακώσει παρανόμως ποσά και εξασφάλιση των απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου.

Τοποθετήσεις τομεαρχών

«Υπάρχει άλλος δρόμος, αυτόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ», «αυτή η κατάσταση μόνο με πολιτική αλλαγή μπορεί να αλλάξει», είπε η Μιλένα Αποστολάκη παρουσιάζοντας τα κυβερνητικά πεπραγμένα για το ιδιωτικό χρέος. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ η επιβολή κανόνων στα funds, τις τράπεζες και τους services συνιστά αυτονόητη υποχρέωση, εκείνη με πρωτοβουλίες της ή με την αδράνεια της «ισχυροποιεί το μέρος των ισχυρών και όχι των αδύνατων»: «Κατήργησε κάθε πλέγμα προστασίας για την κύρια α’ κατοικία καταργώντας τον νόμο του ΠΑΣΟΚ. Επιτρέπει την ασύδοτη δράση των servicers και των funds, την άνευ όρων και ορίων εκμετάλλευση και κερδοσκοπία της. Εισήγαγε ένα πτωχευτικό κώδικα που μόνο διευκόλυνε τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απέρριψε επανειλημμένα στοχευμένες τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ βάσει των οποίων αντιμετωπίζονταν οι καταχρηστικές συμπεριφορές (servicers, funds, τραπεζών) και το διογκούμενο πρόβλημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο».

Ο Γιώργος Νικητιάδης μιλώντας για την ακρίβεια, χαρακτήρισε τη ΝΔ πρωταθλήτρια πανευρωπαϊκά σε «ανικανότητα» να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, παρότι είχε υποσχεθεί να μειώσει τις τιμές και την ακρίβεια στα τρόφιμα. Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε πως ο πόλεμος της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας στα τρόφιμα θα είναι διαρκής και ότι αργά ή γρήγορα θα υποχωρούσαν οι τιμές και «το αποτέλεσμα είναι να είμαστε δεύτεροι από το τέλος».

«Η χώρα βιώνει τιμές ενεργειακής κρίσης χωρίς να υπάρχει κρίση» τόνισε ο Φραγκίσκος Παρσύρης, προσθέτοντας ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενα, αλά κυβερνητική επιλογή της ΝΔ. Είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία κίνηση που να διατηρεί χαμηλά το κόστος και να αποκλιμακώνει τις τιμές ρεύματος και πως «όταν οι τιμές ανεβαίνουν ρίχνει το φταίξιμο στην ΕΕ και όταν αποκλιμακώνονται, ”οφείλεται στην κυβέρνηση”, όμως οι τιμές χονδρεμπορικής ρεύματος διαμορφώνονται ανεξάρτητα από τις όποιες παρεμβάσεις κάνει η κυβέρνηση».

«Από το ‘19 έως σήμερα η κυβέρνηση οικοδομεί βήμα- βήμα ένα νέο δυστοπικό εργασιακό τοπίο που υπηρετεί όχι τον εργαζόμενο αλλά λίγα συγκεκριμένα και παρασιτικά συμφέροντα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης. «Με πρόσχημα την ”παραγωγικότητα” και την ”ευελιξία”, στην πράξη αποδυναμώθηκαν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, περιορίστηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες αναιτιολόγητης απόλυσης και επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο συνδικαλιστικό και απεργιακό δικαίωμα», σημείωσε. Σχολίασε δε πως με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο «Μητσοτάκης και ΝΔ θα μείνουν στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός και το κόμμα του 13ωρου».

«Η κυβέρνηση θεωρεί την υγεία ως κόστος και όχι ως επένδυση, έτσι η Ελλάδα είναι ουραγός στη δημόσια δαπάνη με μόλις το 5,8% του ΑΕΠ όταν ο ευρωπαϊκός μ.ο. είναι 7,2%» σημείωσε ο Ιωάννης Τσίμαρης και προσέθεσε: «Χρειάζονται πολιτικές επένδυσης στην υγεία, ως δημόσιο αγαθό, να διασφαλιστεί καθολική και ισότιμη πρόσβαση για όλους».

Ακολουθούν οι αναλυτικές παρουσιάσεις επί των 5 τομέων που ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι ομιλητές:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

1. Έκρηξη ιδιωτικού χρέους

Τους τελευταίους 18 μήνες το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος (προς τράπεζες και Δημόσιο) αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. ευρώ. Το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. για τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Α.Δ.Α.Ε., ανέρχεται σε 110,78 δισ. Ευρώ (από 107 δισ. ένα έτος πριν), εκ των οποίων 26,45 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Η οφειλή αφορά περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια Α.Φ.Μ.

2. Κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμοί

Τα κόκκινα δάνεια, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ανέρχονται στο τέλος του 2024 σε 73 δισ. ευρώ, όσο και στο τέλος του 2023. Από αυτά, τα 65 δισ. αφορούν δάνεια που έχουν ήδη πωληθεί σε funds.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει πενιχρά αποτελέσματα: από τις ολοκληρωμένες αιτήσεις, μόλις το 15% κατέληξε σε ρύθμιση. Από την έναρξη λειτουργίας του έχουν ρυθμιστεί συνολικά οφειλές ύψους 12,5 δισ. ευρώ.

Μόνο το 2024 εκπλειστηριάστηκαν 12.476 ακίνητα, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2023, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά κατοικίες. Το 2025 προκηρύσσονται κατά μέσο όρο σχεδόν 5.000 πλειστηριασμοί τον μήνα.

3. Κερδοφορία Τραπεζών

Η κερδοφορία των τραπεζών από προμήθειες και χρεώσεις έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2024 ανήλθαν σε 4,532 δισ. ευρώ, έναντι 3,645 δισ. ευρώ το 2023 (+24,33%).

Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2025, όπου τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,24 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις προμήθειες για τις συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν σταθερή και μεγάλη αύξηση: 2020: 1,25 δισ. Euro 2021: 1,51 δισ. Euro 2022: 1,66 δισ. Euro 2023: 1,80 δισ. Euro 2024: 2,15 δισ. Euro Q1 2025: 544 εκατ. Euro (έναντι 477 εκατ. Euro το Q1 2024)

Η επιβάρυνση των τραπεζών από τη μείωση ή εξάλειψη των προμηθειών εκτιμάται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

4. Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Την περίοδο 2006-2009 χορηγήθηκαν περίπου 85.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σήμερα, ποσό ύψους 4,5-5 δισ. ευρώ βρίσκεται στα χέρια τραπεζών και funds. Παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις, περισσότερες από 55.000 οικογένειες εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένες στις συνέπειες αυτών των δανείων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2019-2025

Τι υποσχέθηκαν: Μείωση τιμών και έλεγχο της ακρίβειας

Τι πέτυχαν: Αυξήσεις παντού, μόνο στα τρόφιμα 34%

1. Δεύτεροι… από το τέλος

Μέτρα ΝΔ για καταπολέμηση ακρίβειας: Δεκάδες καλάθια (νοικοκυριού, νονού κλπ) και pass

Αποτέλεσμα: Παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη.

2. Υπερκέρδη

Εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη των πολυεθνικών, μόλις 18 εκ πρόστιμα τα οποία εκκρεμούν ή καταπίπτουν.

Διαρκής άρνηση της Κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλονται τα πρόστιμα και το ύψος του θεωρουμένου παρανόμου κέρδους.

3α. Θυριώδεις αυξήσεις σε

– Ασφάλιστρα υγείας: Αύξηση κοντά στο 30%, αποτέλεσμα της νομοθεσίας και των πολιτικών της Κυβέρνησης (Δείκτης ΙΟΒΕ).

Υποχώρηση της Κυβέρνησης για το 2025 μπροστά στην πίεση και την κατακραυγή του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης, με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, με εφαρμογή όμως που θα ισχύσει από το 2026. Ένας ακόμη χρόνος δώρο στις ασφαλιστικές εταιρίες από την Κυβέρνηση.

3β. Θυριώδεις αυξήσεις σε

Χρεώσεις Τραπεζών: Παρεμβάσεις μετά από έντονες πιέσεις του ΠΑΣΟΚ με ημίμετρα και παιχνίδια «γάτας-ποντικού» με τις τράπεζες

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: δωράκια στις ακτοπλοϊκές εταιρίες με μείωση λιμενικών τελών κατά 50%. Συνολικές αυξήσεις στα εισιτήρια κατά την διάρκεια της πενταετίας 37%

4. Πλήρης απαξίωση καταναλωτικού κινήματος

Δεκαπέντε αιτήσεις καταναλωτικών οργανώσεων, τρεις μόνο πιστοποιήσεις.

Στόχος της ΝΔ η αφωνία του καταναλωτικού κινήματος, που επέβαλε και με νόμο.

5. Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το 2019 ο Α. Γεωργιάδης παρουσίαζε τον Ι. Λιανό ως τον «καταλληλότερο» για πρόεδρο, οποιασδήποτε Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Το 2023 ακολούθησε ουσιαστική εκδίωξή του (μη παράταση θητείας). Γιατί ενόχλησε; Διότι… δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις: Πρόστιμα στις τράπεζες | Έλεγχος στον κλάδο γαλακτοκομικών Έλεγχος πετρελαιοειδών | Χαρτογράφηση τηλεπικοινωνιών | Αντίδραση σε κομματικές παρεμβάσεις.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Από το 2019 έως το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας.

Με πρόσχημα τον «παραγωγικότητα» και την «ευελιξία», στην πράξη αποδυναμώθηκαν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, περιορίστηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες αναιτιολόγητης απόλυσης και επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο συνδικαλιστικό και απεργιακό δικαίωμα.

Αναλυτική Καταγραφή

2019 – Ν.4623/2019

Καταργήθηκε ο «βάσιμος λόγος» απόλυσης, δίνοντας και πάλι στον

εργοδότη το δικαίωμα να απολύει χωρίς αιτιολόγηση.

2021 – Ν.4808/2021 («Νόμος Χατζηδάκη»)

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι «το 8ωρο δεν καταργείται», εισήχθη η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυξήθηκαν οι υπερωρίες, περιορίστηκε το απεργιακό δικαίωμα και εξαιρέθηκαν στελέχη από την προστασία ωραρίου.

2023 – Ν.5053/2023 («Για την ενίσχυση της εργασίας»)

Επεκτάθηκε η 6ήμερη εργασία σε νέους κλάδους, δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση εντός 12μήνου και προώθηση της παράλληλης απασχόλησης.

2019-2025 – Συλλογική διαπραγμάτευση

Περιορίστηκαν οι όροι επέκτασης και αντιπροσωπευτικότητας ΣΣΕ, ενισχύοντας τις ατομικές συμβάσεις.

Η ιδιαίτερα προβληματική λειτουργία του ΕΦΚΑ και οι νέες αδικίες σε ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό

Ο Κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου πριν τις εκλογές του 2019. Σε αντίθεση με όσα έλεγε, ο νόμος είναι εδώ επικυρωμένος με το νόμο Βρούτση.

Ο e-ΕΦΚΑ είναι λειτουργικά αναποτελεσματικός, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται καθημερινά ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι.

Η Κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι έλυσε το πρόβλημα με την απονομή των συντάξεων: Οι καθυστερήσεις για την απονομή των συντάξεων είναι από 12 μήνες μέχρι και 5 χρόνια. Για δε τις επικουρικές συντάξεις είναι κανόνας η καθυστέρηση μέχρι και 5 χρόνια.

Προεκλογικές δεσμεύσεις Μητσοτάκη, το 2019, για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου -> Αντίθετα χωρίς ντροπή και με κυνισμό τον επικύρωσε με τον νόμο του Βρούτση το Φεβρουάριο του 2020

Παραμένει η χαμηλή ανταποδοτικότητα των συντάξεων σε σχέση με τις καταβαλλόμενες εισφορές, η περικοπή του ΕΚΑΣ, οι σημαντικές μειώσεις σε όλες τις συντάξεις και ιδιαίτερα στις αναπηρικές και στις συντάξεις χηρείας, παραμένει η προσωπική διαφορά.

Περίπου 670.000 συνταξιούχοι πληρώνουν ακόμα τις συνέπειες της προσωπικής διαφοράς. Περίπου 70.000 συμπολίτες μας, δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, ταλαιπωρούνται.

Κατάργηση της κράτησης 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις επικουρικές συντάξεις

Αρνήθηκε επίμονα την ψήφιση τροπολογιών του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και αρκέστηκε στο εορταστικό πέταγμα επιδομάτων κοροϊδίας και ομηρίας.

Αφήνει άθικτο το σύστημα Εισφοράς Αλληλεγγύης που καταληστεύει τους συνταξιούχους.

Πρόνοια, Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια

Στοιχεία της Eurostat (2025): Η Ελλάδα στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.:

Το 27,9 % των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Το 33,6 % των παιδιών βιώνει συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης, με απουσία βασικών αγαθών

Το 61,2 % των παιδιών από οικογένειες χαμηλής μόρφωσης κινδυνεύουν από φτώχεια

Απουσία στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας:

Επιδόματα και vouchers χωρίς αξιολόγηση ή διαφάνεια. Καμία ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας

Καμία πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Καμία αποκέντρωση, καμία δομή πρόληψης – μόνο διαχείριση του προβλήματος με όρους επικοινωνίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 χρόνια αστοχιών και ακρίβειας στις τιμές ηλεκτρισμού

Τιμές ρεύματος

Από 15,51 λεπτά το 2019 οι Έλληνες πληρώνουν 23,49 λεπτά την kWh το 2025

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα είναι αυξημένη κατά 51% σε σχέση με το 2019

Η επιβάρυνση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Ε.Ε. των 27 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Ε.Ε. – Β’ Εξάμηνο 2024)

Η ψαλίδα των τιμών σε Ελλάδα και Ε.Ε. διευρύνεται και αναμένεται να μεγαλώσει περαιτέρω το 2025 (το Β εξάμηνο του 2024 διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων)

Οι τιμές ρεύματος με όρους Αγοραστικής Δύναμης (PPS)

Η Ελλάδα είναι η 9η ακριβότερη χώρα στο ρεύμα με όρους Αγοραστικής Δύναμης στην Ευρώπη. (Πηγή: HEPI)

H θέση της Ελλάδας, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες διαρκώς επιδεινώνεται.

Το Β’ Εξάμηνο του 2019 οι Έλληνες πλήρωναν κατά 10% φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. και σήμερα κατά 14% ακριβότερο (Πηγή: ΕUROSTAT)

Η τιμή ρεύματος και οι επιβαρύνσεις των ελληνικών οικογενειών

Μεταβολή 2019 (Β’ Εξάμηνο) – 2024 (Β’ Εξάμηνο) (PPS, σε Αγοραστική Δύναμη)

Μέση Οικογένεια (2.500-5.000 kWh)

Ελλάδα: +52

EE-27: +32%

Νέοι & Μονογονεϊκές Οικογένειες & Ζευγάρια (1.000-2.500 kWh)

Ελλάδα: +63%

EE-27: +30%

Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται. Οι ελληνικές οικογένειες, δίπλα στην παντελή αποτυχία στεγαστικής πολιτικής, επιβαρύνονται από το κόστος ηλεκτρισμού σε διπλάσιο-σχεδόν- ποσοστό σε σχέση με την Ε.Ε.

H αδυναμία θέρμανσης των νοικοκυριών, ως δείκτης ενεργειακής φτώχειας

Νοικοκυριό με έναν ενήλικα άνω των 65 ετών

Ελλάδα: 27.2%

EE-27: 11.9%

Ένας ενήλικας με ένα προστατευόμενο τέκνο

Ελλάδα: 27.5%

EE-27: 15.1%

-Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και υπονομεύεται το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης σε εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες

– Το 2024 η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία ως προς την αδυναμία θέρμανσης νοικοκυριών

– Το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν να θερμάνουν το σπίτι τους είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο ορο

– Η Κυβέρνηση παρά τα διαθέσιμα κονδύλια δεν μπορεί να κλείσει ούτε ένα

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης, θέτοντας τα ευάλωτα νοικοκυριά σε ομηρία και σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας.

Οι τιμές ρεύματος αυξάνουν τον πληθωρισμό

-Το κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας οδηγός στη διαμόρφωση του πληθωρισμού το 2025, ξεπερνώντας ακόμα και το 20% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

– Οι τιμές ρεύματος επιβαρύνουν τους Έλληνες περισσότερο και από τις τιμές των ενοικίων.

– Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι κυβερνητική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.

Το κόστος του ρεύματος σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες

Μεταβολή 2019 (Β’ Εξάμηνο) – 2024 (Β’ Εξάμηνο) (PPS)

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (< 20.000 kWh)

Ελλάδα: +65%

EE-27: +51%

Μεταποίηση, Βιοτεχνία (20.000-499.000 kWh)

Ελλάδα: +65%

EE-27: +38%

Βαριά Βιομηχανία (500.000-1999.000 kWh)

Ελλάδα: +88%

EE-27: +57%

Οι πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, δημιουργούν σαφή υστέρηση ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Ο βραχνάς σφίγγει και στους αυτοαπασχολούμενους για τους οποίους το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντικό τμήμα του τζίρου τους.

Αποτυχία πολιτικής στις ΑΠΕ

Παρά τη μεγάλη είσοδο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, η μονοσήμαντη πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε μεγάλες απορρίψεις φθηνής Πράσινης Ενέργειας με συνέπειες στην οικονομία της χώρας

ΥΓΕΙΑ

Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πυλώνα ενός σύγχρονου, κράτους δικαίου. Στη σημερινή Ελλάδα αυτό το δικαίωμα υπονομεύεται συστηματικά από μια πολιτική υποχρηματοδότησης, στρατηγικής αδράνειας και υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μετακύλιση του κόστους στις πλάτες των πολιτών με αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η κατάσταση είναι πλέον οριακή. Δεν το λέμε εμείς. Το καταγράφουν διεθνείς οργανισμοί, ευρωπαϊκές στατιστικές, και –κυρίως- το βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης

1. Η Ελλάδα ουραγός στη δημόσια δαπάνη

Η χώρα δαπανά 5,8% του ΑΕΠ για τη δημόσια υγεία, έναντι 7,2% ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Παρά την ανάπτυξη του ΑΕΠ, η δημόσια δαπάνη μένει στάσιμη, ενώ η ιδιωτική αυξάνεται και οι πολίτες επιβαρύνονται.

Ο ΠΟΥ σημειώνει: «Αύξηση της δημόσιας δαπάνης κατά 1% του ΑΕΠ μειώνει τη φτώχεια υγείας κατά 20%».

Η Ελλάδα κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.

2. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια

στις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας

Σύμφωνα με τη Eurostat (2024), η Ελλάδα είναι 1η στην Ε.Ε.:

21,9% των πολιτών δεν έλαβαν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονταν, έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ειδικότερα σε εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας τοπ ποσοστό εκτοξεύεται στο 32,3%, πέντε φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο.

Αυτό συνιστά υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους. Όχι απλή αδυναμία, αλλά πολιτική επιλογή η οποία οδηγεί σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

3. Σιωπηρή ιδιωτικοποίηση (Οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους)

Η Ελλάδα καλύπτει το 36% των δαπανών υγείας από ιδιωτικούς πόρους – δεύτερη στην Ε.Ε. (πηγή: ΟΟΣΑ).

Οι πολίτες πληρώνουν όχι για πολυτελείς υπηρεσίες, αλλά για φάρμακα, επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες.

Η ασυδοσία της ιδιωτικής υγείας μένει ανεξέλεγκτη και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων δεν προστατεύονται.

Όποιος δεν έχει χρήματα, δεν θεραπεύεται. Αυτή δεν είναι «μεταρρύθμιση», αλλά υγειονομική εγκατάλειψη.

4. Σιωπηρή φτωχοποίηση των ευάλωτων

Ο συνδυασμός υψηλών ιδιωτικών πληρωμών και ανεκπλήρωτων αναγκών δείχνει σοβαρή ανισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.

Αποτέλεσμα: Πάνω από 400.000 νοικοκυριά υφίστανται σήμερα καταστροφικές δαπάνες υγείας (έκθεση Π.Ο.Υ).

5. Εγκατάλειψη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η ΠΦΥ, που θα έπρεπε να είναι ο κορμός του συστήματος και η πρώτη γραμμή πρόληψης, καταρρέει:

Χωρίς επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Χωρίς γεωγραφική κάλυψη

Χωρίς σταθερές ομάδες υγείας

Μαζί της καταρρέει η καθολική, έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση.

Μακροχρόνια Φροντίδα

Υποανάπτυκτη Μακροχρόνια Φροντίδα: Υπάρχει έλλειψη επίσημων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, με βαριά εξάρτηση από την ανεπίσημη φροντίδα που παρέχουν οι οικογένειες.

H Ελλάδα δαπανά το 2% της συνολικής δαπάνης για υγεία ενώ ο ευρωπαϊκός Μ.Ο. είναι 15%.

Σήμερα (2025) πάνω από 200.000 άτομα στην Ελλάδα χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί 2,5 φορές έως το 2050.

Η έλλειψη δομών οδηγεί σε υπερφόρτωση των νοσοκομείων και σε οικογενειακή εξουθένωση, οικονομική και ψυχική.

Η υγεία έγινε πεδίο ψευδών υποσχέσεων

2019: Η ΝΔ έλεγε ότι «η Υγεία είναι εθνική προτεραιότητα»

2023: Υποσχέσεις για σύγχρονο ΕΣΥ, αξιοκρατικές προσλήψεις, αναβάθμιση υποδομών

2025: Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα και λαμβάνουν λιγότερα. Ανάγκες ακάλυπτες, ανισότητες μεγαλύτερες, το ΕΣΥ αποδυναμώνεται μεθοδικά