ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Ανακοινώθηκε στη Βουλή η επιστολή Ανδρουλάκη για τη διαγραφή Παρασκευαΐδη από την ΚΟ - Real.gr

Ανακοινώθηκε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά η επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ενημερώνει το Σώμα ότι ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης «τίθεται εκτός» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει 32 βουλευτές (από 33), ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών από 26 σε 27.

Οι δυνάμεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων διαμορφώνονται, πλέον, ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των βουλευτών που εξελέγησαν με το κάθε κόμμα στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023):

Νέα Δημοκρατία 156 (158)

ΠΑΣΟΚ 32 (32)

ΣΥΡΙΖΑ 25 (47)

ΚΚΕ 21 (21)

Νέα Αριστερά 12 (0)

Ελληνική Λύση 11 (12)

Νίκη 8 (10)

Πλεύση Ελευθερίας 5 (8)

Ανεξάρτητοι 27 (0)