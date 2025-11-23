Quantcast
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης, παραμένουν κενά στα σχολεία - Real.gr
real player

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης, παραμένουν κενά στα σχολεία

12:55, 23/11/2025
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης, παραμένουν κενά στα σχολεία

Για «απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης» να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών, κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωση τους ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης.

Σχολιάζουν ότι «δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που η ίδια, λόγω ολιγωρίας δημιούργησε και για το οποίο φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη» και σημειώνουν ότι «δεν εξηγείται αλλιώς γιατί κενά παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών».

Αναφέρουν ότι έχουμε: «τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς, ολοήμερα σχολεία που είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου, ειδικότητες ανύπαρκτες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο σε εξαγγελίες, αφού δεν στελεχώθηκαν ακόμη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, και σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό παράλληλης στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες».

Ρωτούν αν η υπουργός Παιδείας θα εξηγήσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς «γιατί το περιβόητο “επιτελικό κράτος” αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει και να υλοποιήσει εγκαίρως ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης» και αν μπορεί να διαβεβαιώσει «ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το πρόβλημα να μην καταστεί ενδημικό ή θα επιμείνει στην κυνική θέση “κενά πάντα θα υπάρχουν”».

Καταληκτικά προσθέτουν πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει «ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών στα σχολεία» και καλούν το υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει “επιτελικά”, να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8»

00:13 24/11
Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Αγρότες: Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα – Τι αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

17:04 23/11
Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

Δένδιας: Συνεκτικό πλέγμα μέριμνας για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειές τους με 7 άξονες στήριξης

23:20 23/11
Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

Κρήτη: Εχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία

20:25 23/11
Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

Τα 3 ζώδια που θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου

23:22 23/11
Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

Sarah Ferguson: Ετοιμάζεται για αποκαλύψεις μετά τη στέρηση του τίτλου της δούκισσας

23:25 23/11
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που το ραντάρ εντοπίζει τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας

15:50 23/11
Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Πυροσβέστης παρασύρεται από τα ορμητικά νερά - ΒΙΝΤΕΟ

17:51 23/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved