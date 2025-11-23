ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης, παραμένουν κενά στα σχολεία - Real.gr

Για «απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης» να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών, κάνουν λόγο σε κοινή ανακοίνωση τους ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης.

Σχολιάζουν ότι «δυστυχώς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που η ίδια, λόγω ολιγωρίας δημιούργησε και για το οποίο φέρει ακέραια και αποκλειστικά την ευθύνη» και σημειώνουν ότι «δεν εξηγείται αλλιώς γιατί κενά παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών».

Αναφέρουν ότι έχουμε: «τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς, ολοήμερα σχολεία που είτε υπολειτουργούν είτε δεν λειτουργούν καθόλου, ειδικότητες ανύπαρκτες, τμήματα ένταξης που υπάρχουν μόνο σε εξαγγελίες, αφού δεν στελεχώθηκαν ακόμη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, και σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό παράλληλης στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες».

Ρωτούν αν η υπουργός Παιδείας θα εξηγήσει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς «γιατί το περιβόητο “επιτελικό κράτος” αποδείχθηκε ανίκανο να προγραμματίσει και να υλοποιήσει εγκαίρως ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης» και αν μπορεί να διαβεβαιώσει «ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου το πρόβλημα να μην καταστεί ενδημικό ή θα επιμείνει στην κυνική θέση “κενά πάντα θα υπάρχουν”».

Καταληκτικά προσθέτουν πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει «ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών στα σχολεία» και καλούν το υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει “επιτελικά”, να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών».