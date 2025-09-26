ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ένοχη η σιωπή του Μαξίμου - Real.gr

Με νεότερη ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταλογίζει στην κυβέρνηση (αναφέροντας συγκριμένα το Μέγαρο Μαξίμου) ένοχη σιωπή για την αποπομπή του υφυπουργου Γιώργου Μυλωνάκη που ζήτησε νωρίτερα το πρωί.

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», τονίζει το κόμμα στην ανακοίνωσή του και επιμένει, όπως αναφέρει, στα εξής ερωτήματα:

«-Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

-Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

-Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της Δικαιοσύνης;

-Ο πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

-Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή;

-Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;».