ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ένοχη η σιωπή του Μαξίμου - Real.gr

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», τονίζει το κόμμα στην ανακοίνωσή του και επιμένει, όπως αναφέρει, στα εξής ερωτήματα:
«-Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;
-Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;
-Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της Δικαιοσύνης;
-Ο πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;
-Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή;
-Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;».