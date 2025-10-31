ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή - Real.gr

Σημειώνει ότι «οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές),δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου». Επισημαίνει δε ότι «οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή».
Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμιίζει ότι «δεδομένου ότι, τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:
1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;
2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;
3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;
4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;
5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;
6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;».
Κατόπιν των ερωτημάτων που θέτει, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».