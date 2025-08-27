ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ - Real.gr

«Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα εργάζεται ο Έλληνας εργαζόμενος. Και η κυρία Κεραμέως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, αφού -όπως μας είπε- ”ισχύει από το 2023”, που κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία καρφώνοντας τον πρώην υπουργό της ίδιας κυβέρνησης», σχολιάζουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης και Νίκος Δήμας, σχετικά με τις δηλώσεις της υπουργού Εργασίας.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ και ο γραμματέας Τομέα Εργασίας του κόμματος αναφέρουν ότι «η υπουργός, για ακόμη μια φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, παίζοντας με τις λέξεις» και πως όμως «αποκρύπτει το σημαντικότερο: ότι η δυνατότητα άρνησης του εργαζόμενου να εργαστεί υπερωριακά οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου». «Αν, λοιπόν, η κυρία Κεραμέως θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, ας προχωρήσει σε αντικατάσταση της λέξης ”άρνηση” με τη λέξη ”συναίνεση”», υπογραμμίζουν.

Στην ανακοίνωσή τους με τίτλο «η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ», οι κ.κ. Χρηστίδης και Δήμας σημειώνουν πως «είναι σαφές ότι η διαφορά είναι θεμελιώδης: όταν μιλάμε για συναίνεση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόταση από τον εργοδότη και ελεύθερη αποδοχή από τον εργαζόμενο. Ενώ, όταν μιλάμε για άρνηση, πρόκειται για εντολή του εργοδότη, την οποία ο εργαζόμενος αρνείται να εκτελέσει».

Σχολιάζουν ακόμη ότι η κ. Κεραμέως επέλεξε «να μην πει λέξη για το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τον μέσο Ευρωπαίο εργαζόμενο, καθώς και περισσότερα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή» και πως «δεν έδωσε ούτε σαφείς εξηγήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικής συμφωνίας, ούτε για την ουσιαστική ματαίωση του σκοπού της άδειας, μέσω της κατάτμησής της ακόμη και σε χρονικά διαστήματα των πέντε ημερών».

«Επέλεξε, τέλος, πολύ συνειδητά να αποκρύψει τη σφοδρή αντίδραση της ΓΣΕΕ. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, το έχουμε ξαναδεί», συνεχίζουν, προσθέτοντας επίσης ότι «συστηματικά ”ξεχνά” να αναφερθεί και στην έκτη ημέρα απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, που πλέον γίνεται πραγματικότητα».

Τονίζουν, τέλος, ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και να μάχεται για τα δικαιώματά τους, μέσα και έξω από τη Βουλή. Η δέσμευση μας: καλύτερες ημέρες για όλους».