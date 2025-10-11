Quantcast
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις - Real.gr
real player

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις

13:33, 11/10/2025
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις

Με αφορμή στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εξέδωσε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου στην οποία αναφέρει ότι «μετά το περίφημο «συμφωνώ» του κ. Βορίδη στην εκτόξευση των στρεμμάτων του Εθνικού Αποθέματος το 2019, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020.Κάτι που δείχνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξυγίανσης αλλά αντιθέτως συνεχιζόταν η “γαλάζια” φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Στην ανακοίνωσή του το γραφείo Τυπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει πώς «η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι με τις καθημερινές αποκαλύψεις και εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή» και συμπληρώνει : «Ίσως γι’ αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

15:35 11/10
Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

15:30 11/10
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

15:25 11/10
Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

15:15 11/10
Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

15:00 11/10
Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

14:45 11/10
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

14:30 11/10
Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

14:15 11/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved