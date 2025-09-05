ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Μνημείο πανικού η απάντηση του υπ. Κλιματικής Κρίσης στη Μαύρη Βίβλο - Real.gr

«Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ακολούθησε τη "Μαύρη Βίβλο" μας, δεν είναι απάντηση· είναι μνημείο πανικού», σχολιάζουν με κοινή δήλωσή τους οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς και Μιχάλης Χάλαρης.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, αναφέρουν ότι «αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή “έκθεση ιδεών” με άσχετες αναφορές, επικοινωνιακές αναπαραστάσεις και αυτοθαυμασμό».

Υποστηρίζουν ότι «η πραγματικότητα είναι αμείλικτη:

-Δεν απάντησαν ποτέ στο κεντρικό ερώτημα: πότε θα αποκτήσει το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι υπόλοιποι φορείς του οργανόγραμμα και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς αυτό, μιλάμε για ένα Υπουργείο-κέλυφος.

-Δεν απάντησαν ποτέ γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό risk-informed spatial planning, δηλαδή δεσμευτική συνεκτίμηση κινδύνων στον χωρικό σχεδιασμό. Αντί για ξεκάθαρες δεσμεύσεις, σιωπή.

-Δεν απάντησαν ποτέ πώς κατανέμονται οι πόροι πρόληψης-καταστολής. Εμείς βάλαμε το ερώτημα μετρημένα: πότε θα δούμε 60%-40%, αντί του σημερινού 80%-20%; Η απάντηση; Κανένα νούμερο, καμία δέσμευση, μόνο γενικολογίες.

-Δεν απάντησαν ποτέ για το θεσμικό κενό του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας που ακυρώνει στην πράξη τον ίδιο τον νόμο που ίδιοι ψήφισαν».

«Αντί λοιπόν για διάλογο στα ουσιώδη, επέλεξαν έναν κατάλογο με δράσεις “βιτρίνας”, πολλά από τα οποία είτε μένουν στα χαρτιά είτε αποδεικνύονται ασύνδετα με τις πραγματικές ανάγκες», σχολιάζουν.

Σχετικά με τη ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), αναφέρουν ότι το υπουργείο μιλά για «πάνω από 300 συλλήψεις» και ζητούν απαντήσεις με στοιχεία για τα εξής: «Σε πόσες από αυτές τις συλλήψεις αποδείχθηκε τελικά πραγματική ενοχή; Πόσες καταδίκες εκδόθηκαν;». «Διότι άλλο είναι να εμφανίζεις αριθμούς “εν θερμώ” μπροστά στις κάμερες, και άλλο να αποδεικνύεις σοβαρή διερεύνηση και δικαστική τελεσιδικία. Η κοινωνία δεν θέλει επικοινωνιακά σόου ούτε “επιδείξεις χειροπεδών” – θέλει αποτελέσματα, θέλει πρόληψη, θέλει δικαιοσύνη», σχολιάζουν.

Επιπλέον αναφέρουν ότι το υπουργείο μιλά για αύξηση προσωπικού στην Πυροσβεστική, «αλλά κρύβουν ότι παραμένει πολυδιασπασμένο, χωρίς ενιαίο πλαίσιο, με συμβασιούχους στην ομηρία και ανεπαρκή εκπαίδευση». Επίσης, «μιλούν για περισσότερα εναέρια μέσα, αλλά η χώρα επιχειρεί το 2025 με μόλις 9 από τα 24 Canadair, ενώ χάθηκε η δυνατότητα αναβάθμισης 8 αεροσκαφών λόγω κυβερνητικής ανικανότητας». Ακόμη, «μιλούν για το 112, αλλά παραλείπουν να πουν ότι από μόνο του δεν σώζει ζωές, αν δεν συνοδεύεται από σχέδιο εκκενώσεων, πρόληψη και χωρική ανθεκτικότητα». Τέλος, «μιλούν για το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, αλλά αποκρύπτουν ότι η απορρόφηση είναι χαμηλή, ότι τα ΠΕΚΕΠΠ απεντάχθηκαν και ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν λάβει ουσιαστική στήριξη».

Τελικά σχολιάζουν ότι «η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγε στην αγαπημένη της συνταγή: επικοινωνία αντί ουσίας, αυτοθαυμασμός αντί αυτοκριτικής, μετακύλιση ευθυνών αντί ανάληψης ευθυνών» και πως η κυβερνητική απάντηση «δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια βιαστική συρραφή έργων και προγραμμάτων».