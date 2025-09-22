ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Παρουσιάζει την τροπολογία του για το ιδιωτικό χρέος σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη - Real.gr

Την τροπολογία του για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, την προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στους servicers και τα funds και την προαγωγή της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, παρουσιάζει αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Την τροπολογία θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου, στις 12:00, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας, Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους, Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, Δημήτρης Σπυράκος και ο αναπληρωτής γραμματέας, Δημήτρης Αναστασόπουλος.

Η τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.