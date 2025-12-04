ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται διεκδικώντας τα χρωστούμενα - Real.gr

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθώντας να καλύψει τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησής του, που έχει καταδικάσει τον πρωτογενή τομέα σε ιδιότυπο μνημόνιο, συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών ως δήθεν "ανέξοδο συνδικαλισμό"», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του.

Σχολιάζει ειδικότερα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «εμφανίζεται ως “δημοσιονομικά υπεύθυνος”, λες και οι αγρότες ζητούν να πάρουν παραπάνω χρήματα», για να σημειώσει ότι ωστόσο «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται διεκδικώντας τα χρωστούμενα». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισεκατομμύριο ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης».

«Ο κ. Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και τις “γαλάζιες” ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει.

Εν είδει υστερόγραφου στο σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μαρινάκη να ανατρέξει «στην πρόσφατη ιστορία της παράταξής του για να μάθει -αν το ξέχασε (!)- για το σύνθημα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”».