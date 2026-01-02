ΠΑΣΟΚ: Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες - Real.gr

Quantcast
22:12, 02/01/2026
«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το “success story” της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.

«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του, καθώς οι “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και των “γαλάζιων ακρίδων” στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό», αναφέρει ακόμη.

