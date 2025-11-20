ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές», συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική - Real.gr

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του.

Τονίζει ειδικότερα ότι «αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα».

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σχολιάζει ότι «ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει καταληκτικά ότι «ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος» και πως «ο pρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος».