ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους τίμιους αγρότες - Real.gr

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση, όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι ο κ. Φεύγας «απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά, λέγοντας “ας κλείσουν και τους δρόμους” και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως “μη πραγματικούς αγρότες”. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί “ξεβολεύτηκαν”». Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα» και σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».