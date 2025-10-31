Quantcast
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους τίμιους αγρότες - Real.gr
real player

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους τίμιους αγρότες

10:47, 31/10/2025
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» και αγνοεί τους τίμιους αγρότες

«Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Β. Φεύγας χθες στη βραδινή εκπομπή του ΚΟΝΤRA χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις γιατί στραγγαλίζονται από την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα και τη διασπάθιση των χρημάτων που τους αναλογούσαν από τη “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση, όπως τη σκιαγραφεί το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι ο κ. Φεύγας «απευθύνθηκε στους αγρότες ειρωνικά, λέγοντας “ας κλείσουν και τους δρόμους” και χαρακτηρίζοντας όσους ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ως “μη πραγματικούς αγρότες”. Μάλιστα ανέφερε πως μόνο στην Κρήτη θα κλείσουν τους δρόμους γιατί “ξεβολεύτηκαν”». Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα» και σχολιάζει πως «μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”» και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου στο Ηράκλειο - Προσαγωγές για την επίθεση κατά του Βορίδη

09:04 31/10
Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

Μητροπολίτης Δωδώνης για την παρατήρηση στον καθηγητή: Στην εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική - ΒΙΝΤΕΟ

09:09 31/10
Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς

01:15 31/10
Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι

09:18 31/10
Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

Θεσσαλονίκη: Ενώπιον των Αρχών οι δύο 28χρονοι για τη δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στην Κύπρο - Το DNA και οι μαρτυρίες

10:30 31/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

31 Atlas: Αλήθεια ή ψέμα; - Η κρίσιμη στιγμή πλησιάζει

12:24 30/10
Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

Viral βίντεο από το κόκπιτ αεροσκάφους στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα - «Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις»

07:44 31/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved