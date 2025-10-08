ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου - Real.gr

Quantcast
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου

16:34, 08/10/2025
«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Το ΠΑΣΟΚ του «θυμίζει» ότι «κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν ‘βασιλικότεροι του Βασιλέως’ σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή ‘καριέρα’ στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «οι ‘αποκαλύψεις’ της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια». «Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

