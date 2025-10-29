Quantcast
ΠΑΣΟΚ: Οι «κυβερνητικές πηγές» οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο - Real.gr
ΠΑΣΟΚ: Οι «κυβερνητικές πηγές» οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο

15:01, 29/10/2025
ΠΑΣΟΚ: Οι «κυβερνητικές πηγές» οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο

«Οι "κυβερνητικές πηγές" οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στις αναφορές κυβερνητικών πηγών σχετικά με την τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Αναφέρει ότι οι κυβερνητικές πηγές «επαναλαμβάνουν με περισπούδαστο ύφος ασυναρτησίες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα». Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πολιτική υποκρισία και καλεί τις κυβερνητικές πηγές να εξηγήσουν τα εξής:

«Ποιες είναι οι επιπλέον φθορές που δεν καλύπτονταν από τον όρο “φθορά” στο άρθρο 191 του ΠΚ και συμπεριλαμβάνει τώρα η κυβέρνηση;

Ποιο πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομίας για την τήρηση της τάξης εισήγαγε η τροπολογία;».

«Είναι προφανές ότι έχουν χάσει τη μπάλα», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

