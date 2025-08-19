Πάτρα: Ο Κασσελάκης συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες και εκπροσώπους Επιμελητηρίων - Real.gr

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε ότι «η κυβέρνηση απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά για να προστατεύουν ζωές και περιουσίες».

Την Πάτρα επισκέφθηκε εκ νέου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης και πραγματοποίησε συναντήσεις αρχικώς με εποχιακούς πυροσβέστες και ακολούθως με προέδρους και μέλη διοικητικών συμβουλίων Επιμελητηρίων.

Ο κ. Κασσελάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά για να προστατεύουν ζωές και περιουσίες, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα χωρίς μέσα, χωρίς προσωπικό, χωρίς δικαιώματα». Νωρίτερα, είχε συνάντηση με εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πύρινο μέτωπο.

Ο κ. Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τις αντιπροέδρους Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση, συναντήθηκε, στη συνέχεια, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλουδή, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παππά, και μέλη του Δ.Σ.

Ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε μια «δέσμη μέτρων», που έχουν επεξεργαστεί οι τομείς του Κινήματος Δημοκρατίας «για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της στήριξης των επαγγελματιών».

Ωστόσο, όπως τόνισε, ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν να ακούσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών φορέων.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το γνωστό μοτίβο της κυβέρνησης: υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και στη συνέχεια πλήρης εγκατάλειψη.

«Η φωνή σας θα φτάνει μέσα στη Βουλή. Θα πιέζουμε διαρκώς για λύσεις, δεν θα σας αφήσουμε μόνους απέναντι σε μια Πολιτεία που θυμάται τους φορείς μόνο προεκλογικά», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ενημέρωσαν τον κ. Κασσελάκη και τους συνεργάτες του για τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πυρκαγιές στις επιχειρήσεις και στην τοπική οικονομία, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης και άμεσης αποκατάστασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ