Πάτρα: Το «κόκκινο» δώρο στον «Παναθηναϊκό» Αλέξη Τσίπρα - Real.gr

Γνωστός για τις «πράσινες» ποδοσφαιρικές του προτιμήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Στην αχαϊκή πρωτεύουσα συναντήθηκε στο δρόμο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη (είχε θητεύσει στο σύλλογο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής).

Την Κυριακή 14/12/2025 ο Ολυμπιακός Πατρών συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, ενώ στα αξιοσημείωτα είναι ότι ιδρύθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες και μία από τις εμβληματικές του μορφές ήταν ο Νίκος Πολυκράτης, ήρωας του ελληνοϊταλικού πολέμου, αντάρτης του ΕΛΑΣ με το ψευδώνυμο Καπετάν Νικήτας και ακολούθως μαχητής του ΔΣΕ.

Ο Κώστας Καλπουζάνης δώρισε το βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου (εκδόσεις το Δόντι) που πραγματεύεται την ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών, που μόλις κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση των 100ών γενεθλίων του συλλόγου.