Quantcast
Πάτρα: Το «κόκκινο» δώρο στον «Παναθηναϊκό» Αλέξη Τσίπρα - Real.gr
real player

Πάτρα: Το «κόκκινο» δώρο στον «Παναθηναϊκό» Αλέξη Τσίπρα

17:50, 16/12/2025
Πάτρα: Το «κόκκινο» δώρο στον «Παναθηναϊκό» Αλέξη Τσίπρα

Γνωστός για τις «πράσινες» ποδοσφαιρικές του προτιμήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Στην αχαϊκή πρωτεύουσα συναντήθηκε στο δρόμο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πατρών Κώστα Καλπουζάνη (είχε θητεύσει στο σύλλογο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής).

Την Κυριακή 14/12/2025 ο Ολυμπιακός Πατρών συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής, ενώ στα αξιοσημείωτα είναι ότι ιδρύθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες και μία από τις εμβληματικές του μορφές ήταν ο Νίκος Πολυκράτης, ήρωας του ελληνοϊταλικού πολέμου, αντάρτης του ΕΛΑΣ με το ψευδώνυμο Καπετάν Νικήτας και ακολούθως μαχητής του ΔΣΕ.

Ο Κώστας Καλπουζάνης δώρισε το βιβλίο του δημοσιογράφου Τάσσου Σταθόπουλου (εκδόσεις το Δόντι) που πραγματεύεται την ιστορία του Ολυμπιακού Πατρών, που μόλις κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση των 100ών γενεθλίων του συλλόγου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

18:46 16/12
Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

18:45 16/12
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

18:26 16/12
Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

17:21 16/12
Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

17:03 16/12
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

17:45 16/12
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

15:52 16/12
«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

17:15 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved