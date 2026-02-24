Παύλος Γερουλάνος: «Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη του ΠΑΣΟΚ» - Real.gr

Στο ΠΑΣΟΚ είναι όλοι συντεταγμένοι στον στόχο της πολιτικής αλλαγής, υποστηρίζει ο Παύλος Γερουλάνος, ξορκίζοντας τα περί εσωκομματικών συγκρούσεων και επιμένοντας σε ένα Συνέδριο ουσίας, που θα δώσει στο κόμμα του την ορμή που χρειάζεται.

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη του ΠΑΣΟΚ», ξεκαθαρίζει και ζητά διάλογο με την κοινωνία και δουλειά στο τρίπτυχο «καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και προεκλογική εκστρατεία πόρτα-πόρτα». Μιλώντας για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «δεν αρκούν μερεμέτια» και ζητά «να φανταστούμε ξανά τη δημοκρατία μας». Περιγράφει την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως «ανοιχτή πληγή για το Σύνταγμα και τους θεσμούς» και εκτιμά ότι «η πολιτική αλλαγή θα φέρει στην επόμενη Βουλή την Αναθεώρηση που χρειαζόμαστε». Σε θέματα διαφάνειας, τέλος, σημειώνει πως «ό,τι ζητάς για τα στελέχη άλλων κομμάτων πρέπει να κάνεις και για τα δικά σου στελέχη, μέχρι να ξεκαθαριστεί η εκάστοτε υπόθεση με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας».

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το Συνέδριο, αλλά οι συγκρούσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δεν λένε να σταματήσουν. Είστε υπέρ των ψηφισμάτων για τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν;

Αν ψάχνετε για συγκρούσεις, θα πρότεινα να δείτε τι γίνεται σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο τι λένε πρώην πρωθυπουργοί, αλλά και το πώς τοποθετούνται πλέον κορυφαίοι υπουργοί. Ολοι προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα και καλά κάνουν γιατί θα τους χρειαστεί, μετά το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Στο ΠΑΣΟΚ είμαστε όλες και όλοι συντεταγμένοι στον στρατηγικό στόχο της πολιτικής αλλαγής. Στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αναζητούμε τον καλύτερο τρόπο επίτευξής του. Προτείνουμε, συζητάμε, μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό όλων η κοινή μας στόχευση. Το Συνέδριο που έχουμε μπροστά μας είναι κομβικής σημασίας. Ενα Συνέδριο ουσίας, ένα Συνέδριο από, με και για την κοινωνία θα μας δώσει την ορμή που χρειαζόμαστε. Και φυσικά πρέπει να βάλουμε όλα τα πολιτικά θέματα στο τραπέζι και να συναποφασίσουμε, ώστε να ξέρει κάθε πολίτης τι να περιμένει από εμάς.

Ο διάλογος με τα άλλα κόμματα πρέπει να ξεκινήσει; Και, αν ναι, πότε;

Αυτό που προέχει είναι ο διάλογος με την κοινωνία. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη του ΠΑΣΟΚ. Και για να έρθει η νίκη πρέπει να πείσουμε κάθε προοδευτικό πολίτη από την Αριστερά και το Κέντρο μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Με ειδική στόχευση, θα το λέω πάντα, στους προοδευτικούς ψηφοφόρους που απέχουν από την κάλπη. Οι κοινές πρωτοβουλίες με άλλα κόμματα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ήδη γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται.

Υπάρχουν στελέχη που δεν σέβονται τις αποφάσεις των Συνεδρίων; Ως προς τι η αιχμή του Νίκου Ανδρουλάκη;

Δεν μπορώ να ξέρω όσα ξέρει πάνω στο θέμα. Οι αποφάσεις των δημοκρατικών Συνεδρίων εκφράζουν τη συλλογική πορεία μας και όλοι οφείλουν να τις σεβαστούν.

Βάλατε ψηλά τον πήχυ στη συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ. Πιστεύετε, στ’ αλήθεια, ότι μπορεί να ξυπνήσει ο «γίγας»;

Δεν θα το έλεγα, αν δεν το πίστευα. Το έχω ζήσει, το έχω δει να γίνεται. Ηταν βέβαια άλλες εποχές, αλλά τον Μάρτιο του 2008, αν έλεγε κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές, γινόταν αντικείμενο χλευασμού. Ενάμιση μόλις χρόνο μετά κερδίσαμε τη Ν.Δ. με τη μεγαλύτερη διαφορά από το 1981. Στην πολιτική όλα γίνονται. Δουλειά χρειάζεται πάνω σε ένα τρίπτυχο: καθαρές θέσεις, διακριτή ηγετική ομάδα και προεκλογική εκστρατεία πόρτα-πόρτα. Οπως τότε, έτσι και τώρα.

Συνταγματική Αναθεώρηση. Τι πρέπει να αλλάξει και σε ποια κατεύθυνση; Πότε πρέπει να περιμένουμε την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για κοινή θέση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για το άρθρο 86;

Εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το έλλειμμα εμπιστοσύνης του πολίτη στους θεσμούς έχει γίνει αβυσσαλέο και πρέπει να κλείσει άμεσα. Η Συνταγματική Αναθεώρηση πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στις ρίζες του και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να φανταστούμε ξανά τη δημοκρατία μας, δεν αρκούν μερεμέτια. Διάκριση εξουσιών, δικαιοσύνη, συμμετοχή, διαφάνεια και ορθολογικότητα στα συνταγματικά μας κείμενα. Θα πρέπει να ξαναδούμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Τέτοια συζήτηση είναι αδύνατο να γίνει όσο παραμένει στη θέση της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση ανοιχτή πληγή για το Σύνταγμα και τους θεσμούς. Η πολιτική αλλαγή θα φέρει στην επόμενη Βουλή την Αναθεώρηση που χρειαζόμαστε.

Υπόθεση Παναγόπουλου. Αναστείλατε την κομματική ιδιότητά του, αλλά φαίνεται ότι όσοι πιστεύουν σε εκείνον στο συνδικαλιστικό κίνημα, δεν θα διστάσουν να διασπάσουν το κόμμα…

Στην πολιτική η συνέπεια είναι το παν. Κάθε κόμμα, κάθε κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις, πραγματικά σκάνδαλα ή σκευωρίες, σε θέματα διαφάνειας. Το ζήτημα για την εκάστοτε ηγεσία είναι να πείσει ότι επιδιώκει με συνέπεια την αλήθεια, όποιον και να αφορά. Ενα κόμμα με αρχές και αξίες κανείς δεν θέλει ούτε μπορεί να το διασπάσει. Αρα, δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα αρχής. Σε θέματα διαφάνειας, ό,τι ζητάς για τα στελέχη άλλων κομμάτων πρέπει να κάνεις και για τα δικά σου στελέχη, μέχρι να ξεκαθαριστεί η εκάστοτε υπόθεση με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Υπογράφηκε η συμφωνία με τη Chevron και τη HELLENiQ ENERGY. Τι σημαίνει για την ενεργειακή εικόνα της χώρας;

Παρακολουθούμε με προσοχή και εθνική υπευθυνότητα τις κινήσεις, περιμένουμε μέχρι να δούμε απτά αποτελέσματα χωρίς να ξεχνάμε κάποιες αλήθειες. Πρώτον, όσα γίνονται σήμερα βασίζονται σε στρατηγικές επιλογές και νόμους για την ΑΟΖ και την ενέργεια που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ πριν από 15 χρόνια. Δεύτερον, η σημερινή κυβέρνηση έχασε τουλάχιστον έξι πολύτιμα χρόνια, αδιαφορώντας εντελώς γι’ αυτό για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει. Η δε κινητικότητά της σχετίζεται περισσότερο με τα αδιέξοδά της στην εξωτερική πολιτική και την επιθυμία να φανεί αρεστή στον Τραμπ, παρά με οποιοδήποτε σχέδιο. Τρίτο και κυριότερο όμως, λείπει η συνολική στρατηγική. Η ενεργειακή πολιτική της τελευταίας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είχε σαφές τρίπτυχο: φθηνή πράσινη ενέργεια για τον πολίτη με ενεργειακή δημοκρατία, ενεργειακή αυτονομία της πατρίδας μέσω εγχώριων πόρων και ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνει τίποτα για το πρώτο, σέρνει τα πόδια της στο δεύτερο και μόλις -ύστερα από 7 χρόνια- ανακάλυψε το τρίτο.