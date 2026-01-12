Παύλος Μαρινάκης: «Αναζητούμε τη χρυσή τομή με τους αγρότες» - Real.gr

«Είμαστε εδώ και επιδιώκουμε τον διάλογο γιατί υπάρχουν πολλά, μεγάλα και σημαντικά για τον πρωτογενή τομέα, στα οποία όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα».

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στη Realnews. Τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έβαλε «νερό στο κρασί της», σε ό,τι αφορά τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και ότι «διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει». Για περίπου έναν μήνα, στην προσπάθεια να εκτονωθεί μια δύσκολη κατάσταση, «πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη», επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Υστερα από πολλές προσκλήσεις εντέλει οι αγρότες προσέρχονται στον διάλογο. Τι να περιμένουμε από τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό την Τρίτη;

Είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε τον διάλογο και ποτέ δεν μετακινηθήκαμε από αυτή τη θέση μας. Ομως δεν βάλαμε «νερό στο κρασί μας» σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με περισσότερους φόρους – και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων. Το δεύτερο, ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει. Πιο σημαντικό από το ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα και αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός. Και αυτό γιατί αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της Ε.Ε. και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, τον φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι «πληρώνουν το μάρμαρο». Είμαστε εδώ και επιδιώκουμε τον διάλογο γιατί υπάρχουν πολλά, μεγάλα και σημαντικά για τον πρωτογενή τομέα στα οποία όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα.

Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι καθυστερήσατε να αναλάβετε δράση για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη διέλευση στις εθνικές οδούς και άλλοι βλέπουν ότι η Ν.Δ. πέφτει δημοσκοπικά σε ένα παραδοσιακό της κοινό. Πιστεύετε ότι το χάσμα είναι πλέον αγεφύρωτο;

Θεωρώ δικαιολογημένα τα παράπονα των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις ημέρες. Για περίπου έναν μήνα, στην προσπάθεια να εκτονωθεί μια δύσκολη κατάσταση, πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Ηταν μια δύσκολη ισορροπία αυτή που έπρεπε να βρεθεί, έχουμε αποδείξει, όμως, σε συνέχεια όσων σας είπα παραπάνω, ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω και ότι, στο τέλος της ημέρας, οι όποιες λύσεις δίνονται για να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη για συναινέσεις, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξή του είχε πει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να πιει μια μπίρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι σηματοδοτεί το νέο «άνοιγμα» προς το ΠΑΣΟΚ; Γίνεται ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης ή θα μπορούσε να χρησιμεύσει και στις μετεκλογικές εξελίξεις; Μιλάτε συνεχώς για στρατηγική αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος, μήπως πρέπει να αποκτήσετε και στρατηγική συνεργασιών ενόψει των επόμενων εκλογών;

Ο πρωθυπουργός, από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, επισημαίνει την ανάγκη συνεννόησης ως προς τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται. Ειδικά στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις για να προχωρήσουν οι τομές που απαιτούνται, είτε αφορούν το άρθρο 16, είτε το άρθρο 86, είτε ακόμη και ζητήματα στα οποία οφείλουμε -το πολιτικό σύστημα- να επικεντρωθούμε προκειμένου να συμβαδίζει το Σύνταγμα με το σήμερα και το αύριο, όπως αυτό διαμορφώνεται.

Ως προς το θέμα των μετεκλογικών εξελίξεων, έχουμε τονίσει πως διεκδικούμε μια ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης γιατί πιστεύουμε στις σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις, βλέποντας, μάλιστα και την εικόνα άλλων ισχυρών κρατών στην Ευρώπη που έχουν ζητούμενα όσα στην Ελλάδα είναι πλέον δεδομένα. Από εκεί και πέρα, η Ν.Δ. έχει ως φυσικούς συμμάχους και συνομιλητές τους πολίτες. Εκείνοι θα κρίνουν με την ψήφο τους ποιον θέλουν να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκρίνοντας απολογισμούς και προγράμματα.

Οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να γίνουν με κόμματα τα οποία βάζουν «πλάτη» στον λαϊκισμό και στον εκχυδαϊσμό της δημοκρατίας ή που εσκεμμένα καλλιεργούν μια κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η Ν.Δ. πριν από όχι και τόσα πολλά χρόνια κράτησε -μαζί με το ΠΑΣΟΚ- τη χώρα στην Ευρώπη. Γιατί τότε το κομματικό συμφέρον μπήκε -αυτονοήτως- σε δεύτερη μοίρα μετά το εθνικό. Το ΠΑΣΟΚ όμως, του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, που «κρατά το ίσο» στις εξωθεσμικές κορώνες της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε περίπτωση η συνεννόηση δεν αφορά αποκλειστικά τον σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως τις μεγάλες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες, όπως η πρόσφατη πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την εξέταση ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Εκτιμάτε ότι μπορεί να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Ν.Δ. από την εμφάνιση νέων κομμάτων, όπως τουλάχιστον συνηγορούν οι πληροφορίες για τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά; Μήπως με αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να αναθεωρήσετε τη στάση σας ως προς την αλλαγή του εκλογικού νόμου;

Το έχω ξαναπεί. Δεν πιστεύω στα υποθετικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα. Τα κόμματα είναι πυλώνας του πολιτεύματος και χρειάζονται θέσεις, ιδέες και ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να τα στελεχώσει με πιθανό στόχο να κυβερνήσουν τη χώρα. Οι πλήρεις αφορισμοί και ο μηδενισμός δεν είναι θέσεις. Είναι η επανεμφάνιση μιας ακραίας λαϊκιστικής λογικής που τη ζήσαμε και την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Η προαναγγελία, όπως χαρακτηρίστηκε, για κόμμα από την κυρία Καρυστιανού δεν αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτά που θα κριθούν είναι οι προτάσεις και οι θέσεις όλων όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Ως προς το θέμα του εκλογικού νόμου ο πρωθυπουργός έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί και ήταν σαφής ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.

Ανησυχείτε ότι η περίοδος των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία φτάνει στο τέλος της, μετά την επανεμφάνιση των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο; Με ποια ατζέντα προσέρχεται στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας η Αθήνα; Τι μήνυμα εκπέμπει η εμβάθυνση της συνεργασίας στον άξονα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ;

Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρη ως προς τις θέσεις της και τις κόκκινες γραμμές. Τα «ήρεμα νερά» είχαν αποτελέσματα και ο διάλογος είναι απαραίτητος. Αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, το αντίθετο. Σας θυμίζω τη στάση που τηρήσαμε στο πρόγραμμα SAFE, για το οποίο πολλά ακούστηκαν από την αντιπολίτευση -και τίποτα δεν επαληθεύτηκετον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ορίζει τα απώτατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, τις συμφωνίες για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Τώρα αναφορικά με το ΑΣΣ, λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ώρα τους, πάντως η Ελλάδα αποτελεί, χάρη στις διπλωματικές κινήσεις της, έναν ισχυρό συνομιλητή στην ανατολική Μεσόγειο και αυτό το πιστοποιεί και η συνεργασία της με την Κύπρο και το Ισραήλ, η οποία συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια, δημιουργώντας, παράλληλα, εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες για την προώθηση της ευημερίας των λαών και συνολικότερα της ευρύτερης περιοχής.