Παύλος Μαρινάκης: Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει - Η αλήθεια ενοχλεί - Real.gr

Παύλος Μαρινάκης: Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει – Η αλήθεια ενοχλεί

16:05, 08/11/2025
“Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

ΝΔ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην “Ομάδα Αλήθειας” και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της. Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία για την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας».

