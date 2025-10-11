Πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - Real.gr

Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του.

Σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έγραψε:

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».