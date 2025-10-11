Quantcast
Πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του - Real.gr
real player

Πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

12:30, 11/10/2025
Πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ο οποίος γνωστοποίησε τον θάνατο της μητέρας του.

Σε ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έγραψε:

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη. Θα σε αγαπώ για πάντα».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

15:35 11/10
Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

15:30 11/10
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

15:25 11/10
Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

15:15 11/10
Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

15:00 11/10
Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

14:45 11/10
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

14:30 11/10
Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

14:15 11/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved