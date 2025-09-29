Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8: Βρισκόμαστε όλοι στο ΠΑΣΟΚ στην ίδια μεριά του ποταμιού - Real.gr

Quantcast
Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8: Βρισκόμαστε όλοι στο ΠΑΣΟΚ στην ίδια μεριά του ποταμιού

14:27, 29/09/2025
«Βρισκόμαστε όλοι στο ΠΑΣΟΚ στην ίδια μεριά του ποταμιού. Έγιναν δηλώσεις και διευκρινιστικά από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, μίλησε και ο πρόεδρος, νομίζω δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι λέμε ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε δυναμικά το πρόγραμμά μας και να δείξουμε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι υπάρχει άλλη λύση» δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Εξ όσων γνωρίζω θα γίνει το συνέδριο το επόμενο διάστημα» είπε στη συνέχεια. «Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα οικονομικό πρόγραμμα, έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης της πολιτικής με μεγαλύτερη διαφάνεια» πρόσθεσε.

«Αυτό πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτό το πρόγραμμα θα φέρει καλύτερες ημέρες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια τεράστια κόπωση και ο κόσμος περιμένει μια εναλλακτική. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποδείξει ότι αποτελεί αυτή την αξιόπιστη εναλλακτική» ανέφερε.\

«Δεν προέρχομαι από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ πήγα το 2019 όταν ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα συγκροτήσει μια νέα κεντροαριστερά. Δεν τα κατάφερε οπότε επέστρεψα πολιτικά στον φυσικό μου χώρο που είναι η κεντροαριστερά. Δεν θεωρώ ότι μια προσπάθεια που είχε όλες τις δυνατότητες να στεφθεί με επιτυχία το 2019 και όλο το ακροατήριο και απέτυχε, μπορεί να πετύχει τώρα μέσα από μια νέα διάσπαση. Είναι αστείο λίγο, είναι οξύμωρο να μιλάνε τα κόμματα εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ για ενότητα της κεντροαριστεράς όταν ετοιμάζουν ακόμη μία διάσπαση του πολιτικού τους χώρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον κ. Τσίπρα, από ότι ακούγεται. Μέσα από μια διάσπαση δεν παράγεται η ενότητα» σχολίασε.

Ακούστε το ηχητικό:

