Πέτρος Παππάς: Τα καλά λόγια για τον Γεωργιάδη, το «ευχαριστώ» του υπουργού και η ανάρτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ - Real.gr

«Εγώ θα αναπτύξω τον ισχυρισμό ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σήμερα σε πορεία κατάρρευσης, αλλά για να εξηγηθώ δεν θα ισχυριστώ ότι η αυτή κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός υπουργός Υγείας δεν εργάζεται πολύ, γιατί ομολογουμένως είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, ένας από τους πιο εργατικούς υπουργούς», ανέφερε μεταξύ άλλων για τον Αδωνι Γεωργιάδη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, τη Δευτέρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, με ανάρτηση στο Χ:

«Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών, μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια, αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Η απάντηση Παππά

«Υπενθύμισα στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση», σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πέτρος Παππάς.