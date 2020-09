Πέτσας για αποχώρηση του Ορούτς Ρέις: Θετικό βήμα – Περιμένουμε συνέπεια και συνέχεια

Θετικό βήμα χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τη μη ανανέωση της παράνομης τουρκικής Navtex και την επιστροφή του Ορούτς Ρέις προς την Τουρκία, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Εξήγησε ότι το βασικό ζητούμενο όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν να υπάρξει μια κίνηση έμπρακτης αποκλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας και πως τώρα η Αθήνα περιμένει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες.

«Είμαστε έτοιμοι να ξαναπιάσουμε το νήμα των διερευνητικών επαφών από εκεί που το έκοψε η Τουρκία τον Μάρτιο του 2016 και αυτό, επαναλαμβάνω, έχει σαν αντικείμενο τη λύση της μιας και μόνης διαφοράς μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση Πομπέο και τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Κύπρο, λέγοντας ότι «είναι πολύ μεγάλο το βάρος των ΗΠΑ για να το αγνοήσει κανείς».

Στα 10 δισ. ευρώ οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τόνισε ότι πρόκειται για ένα πακέτο που «δίνει μια τρομερή ώθηση στην ελληνική οικονομία» και η οποία δεν αφορά μόνο εκείνους που πλήγωσαν από την κρίση του κορωνοϊού αλλά προχωράει και πιο πέρα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον κ. Πέτσα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ, περίπου 7 δισ. ευρώ σε δημοσιονομικά μέτρα και τουλάχιστον άλλα 3 δισ. ευρώ με τα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση της ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα. Εκτίμησε ότι με την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα δοθεί ώθηση 5 μονάδων του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία.

Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τόνισε εμφατικά ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απαντώντας σε όσους δίνουν προεκλογικό άρωμα στις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ.

«Δεν είναι το πρόβλημά μας οι φωτογραφίες της στιγμής, που είναι η αποτύπωση που έχει μια δημοσκόπηση. Αυτό που μας νοιάζει είναι να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη», ανέφερε ο κ. Πέτσας.

Εισφορά αλληλεγγύης: Δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους - συνταξιούχους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρίνισε ότι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν αφορά τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

«Ο πρωθυπουργός στη σημερινή συνέντευξη Τύπου θα αποσαφηνίσει και το χρονικό του ορίζοντα και τις προθέσεις του», τόνισε χωρίς να αποκλείει θετικές εξελίξεις για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους στο μέλλον.

Ειδικότερα ο κ. Πέτσας είπε ότι από 1-1-2021 σταματά η παρακράτηση φόρου όπως η εισφορά αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ενώ για όσους έχουν αποδιδόμενους φόρους όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες η ελάφρυνση θα γίνει με τη φορολογική τους δήλωση για τα εισοδήματα του 2020.

