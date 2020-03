Πέτσας: «Η Τουρκία διακινεί ψευδείς ειδήσεις για νεκρό ή τραυματίες από ελληνικά πυρά»

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο twitter στα αγγλικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι:

«Η Τουρκία κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμα μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασε σήμερα με δήθεν τραυματισμούς μεταναστών και έναν νεκρό από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά».

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr