Πιερρακάκης από το Λονδίνο: «Η ένταξη στην Euronext ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς» - Real.gr

«Η δημοσιονομική σταθερότητα, που προήλθε από τα σκληρά μαθήματα της προηγούμενης δεκαετίας, έχει πλέον καταστεί σταθερός παράγοντας ανάπτυξης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στη διεθνή σκηνή και βελτιώνοντας τις οικονομικές προοπτικές» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Morgan Stanley & ATHEX Greek Investment Conference 2025 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λονδίνο.

O κύριος Πιερρακάκης συμμετείχε σε συζήτηση όπου έλαβε μέρος και ο CEO της Euronext, Stéphane Boujnah, σχετικά με το πώς μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της στη νέα εποχή των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της ένταξης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στον πανευρωπαϊκό όμιλο.

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, “η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Euronext αποτελεί στρατηγικό βήμα που ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μας και εντάσσει την Ελλάδα σε μια ενιαία, βαθύτερη και πιο ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά”.

Επιπλέον , τονίζει ο υπουργός, “η δημοσιονομική σταθερότητα, προϊόν σκληρών μαθημάτων της προηγούμενης δεκαετίας, έχει μετατραπεί σε σταθερό παράγοντα ανάπτυξης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας και τις προοπτικές της οικονομίας μας”.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, “το επόμενο βήμα βρίσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με την άρση των εμποδίων που περιορίζουν ακόμη τη δυναμική των κεφαλαιαγορών μας. Χρειαζόμαστε τη συλλογική τόλμη και τις συνεργασίες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να δημιουργήσει τους δικούς της πρωταθλητές και να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό της δυναμικό” καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριος Πιερρακάκης.



