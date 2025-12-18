Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν θα μείνει μετέωρη - Real.gr

Το νέο σχέδιο για τα ΕΛΤΑ παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο.

Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων. Θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνοι και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και τη δυναμική του σχεδίου.

Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. ‘Οπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ , με βάση το σχέδιο του Υπερταμείου , περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία στη χώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο σχέδιο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο, που θα συνεχίσει να εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.