Πιερρακάκης: Μειώσαμε 83 φόρους - Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε - Real.gr

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Παράθυρο για περαιτέρω μείωση φόρων άνοιξε από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “έχουμε μειώσει 83 φόρους και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε”.

Κατά τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, Κυριάκος Πιερρακάκης και Σωκράτης Φάμελλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τα ΕΛΤΑ και τη φορολογική πολιτική με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να θυμίζει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε 77 ταχυδρομικά καταστήματα και αύξησε τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και νησιά.

“Γνωρίζετε πόσα καταστήματα έκλεισαν επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ; 77. Έκλεισαν τα καταστήματα στα Οινόφυτα, Πελασγία, Περισσό και αλλού. Ο τότε αρμόδιος υπουργός Νίκος Παππάς επιχείρησε να δικαιολογήσει το “λουκέτο” μιλώντας για την δημογραφική συρρίκνωση των περιοχών (…). Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβαλε την καθολική υπηρεσία στα ΕΛΤΑ και εμείς κάνουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το κάναμε ενώ υπήρχαν χρέη” ανέφερε σε άλλο σημείο” είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Αναφορικά με την φορολογική πολιτική ο υπουργός είπε: “Εμείς έχουμε ήδη μειώσει 83 φόρους και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε εφεξής” .