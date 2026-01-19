Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη - Real.gr

Quantcast
Πιερρακάκης στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup: Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη

17:34, 19/01/2026
Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

