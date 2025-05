Πιερρακάκης στο Bloomberg: «Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια διάσωσης 10 χρόνια νωρίτερα» - Real.gr

Συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg έδωσε σήμερα το πρωί από τις Βρυξέλλες, όπου παρευρίσκεται για τις συνεδριάσεις του Εurogroup και του Ecofin, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως δήλωσε στον δημοσιογράφο του Bloomberg Oliver Crook και στην εκπομπή «The Pulse», η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει τα δάνεια από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης 10 χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. «Μέχρι το 2031 αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να έχει κλείσει οριστικά» είπε ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι χώρα έχει ήδη αποπληρώσει πρόωρα μέρος των δανείων της, κάτι που σκοπεύει να επαναλάβει το 2025. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι επιλογή πολιτικής, αλλά κανόνας».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξήγησε στον δημοσιογράφο του Bloomberg ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις μόλις έξι χώρες της Ε.Ε. που κατέγραψαν πλεόνασμα το 2024, με την απρόσμενη αυτή επίδοση να αποδίδεται κυρίως στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Greece plans to repay loans from its first bailout program 10 years ahead of schedule, Finance Minister Kyriakos Pierrakakis says https://t.co/Mofa5VVu8z

— Bloomberg (@business) May 12, 2025