Quantcast
Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι» - Real.gr
real player

Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

18:36, 12/01/2026
Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Τις κεντρικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος αναδεικνύει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της σημερινής συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πρόεδρο «για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας στο πεδίο της οικονομίας», θέτοντας το πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας.

Εξειδικεύοντας τη στόχευση του οικονομικού επιτελείου, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «στόχος μας είναι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι», αποτυπώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει τις μακροοικονομικές επιδόσεις με την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης απαριθμεί τους βασικούς άξονες για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οποίοι περιλαμβάνουν «στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, πάταξη της φοροδιαφυγής, προσέλκυση επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι χρησιμοποίησε πύραυλο Oreshnik εναντίον εργοστασίου στο Λβιβ της Ουκρανίας στις 9 Ιανουαρίου

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι χρησιμοποίησε πύραυλο Oreshnik εναντίον εργοστασίου στο Λβιβ της Ουκρανίας στις 9 Ιανουαρίου

20:00 12/01
«Βόμβα»: H Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο - Ποιος αναλαμβάνει

«Βόμβα»: H Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο - Ποιος αναλαμβάνει

19:53 12/01
Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

19:45 12/01
Μέμος Μπεγνής για τα υβριστικά μηνύματα στα social media: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι»

Μέμος Μπεγνής για τα υβριστικά μηνύματα στα social media: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι θρασύδειλοι»

19:45 12/01
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Τσίπρας για το βιβλίο «Ιθάκη» - Ποιοι θα συμμετέχουν στο πάνελ

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Τσίπρας για το βιβλίο «Ιθάκη» - Ποιοι θα συμμετέχουν στο πάνελ

19:34 12/01
Γαλλία: Την πρόθεση του Παρισιού να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν

Γαλλία: Την πρόθεση του Παρισιού να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία «εντός των προσεχών ημερών» ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν

19:30 12/01
Συγκλόνισε ο Γιώργος Θεοφάνους – Ο γιος του ήταν στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό στην Αμερική

Συγκλόνισε ο Γιώργος Θεοφάνους – Ο γιος του ήταν στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό στην Αμερική

19:15 12/01
Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο μέσα στη Λάρισα: Ι παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

19:05 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved