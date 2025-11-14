Πιερρακάκης: Το δημοψήφισμα ήταν το τέλος των ψευδαισθήσεων και η αρχή του δημοσιονομικού ρεαλισμού - Real.gr

«Η ψηφιοποίηση δεν αφορά στην τεχνολογία, η ψηφιοποίηση αφορά στη διοίκηση και στις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης ερωτηθείς για την εμπειρία της Ελλάδας με την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

«Το δημοψήφισμα ήταν μια στιγμή κομβική για την Ελλάδα γιατί οι προσδοκίες αποδείχθηκαν ψευδαισθήσεις και όχι ρεαλιστικές πολιτικές εναλλακτικές».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε εκδήλωση του think tank Centre for European Policy Studies (CEPS) που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με τίτλο: «Η ανάκαμψη της Ελλάδας, 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το ευρώ».

«Η δημοσιονομική σύνεση σήμερα, αφού έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη σειρά διαπραγματεύσεων, τις προσπάθειες, το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, είναι αδιαπραγμάτευτη. Κατανοούμε ότι το ίδιο λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί», είπε ο Υπουργός.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία της, με κύρια χαρακτηριστικά τη δημοσιονομική σύνεση, τις μεταρρυθμίσεις και τη διαρκή ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος μετά την πλήρη εξυγίανσή του», πρόσθεσε.

Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σχεδόν 100 μεταρρυθμίσεις τα τελευταία 6 χρόνια, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η παραγωγικότητα, το δημογραφικό και η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη συζήτηση για την εφαρμογή της Έκθεσης Ντράγκι που καλεί τα κράτη- μέλη να προχωρήσουν σε άρση των μεταξύ τους εμποδίων και σε απλοποίηση των κανονισμών.

H Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί το κεντρικό πολιτικό και οικονομικό στοίχημα της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία, είπε ο υπουργός, χαρακτηρίζοντας την ολοκλήρωση της ένωσης ως «το μεγαλύτερο project που μπορούμε να παραδώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η θεσμική μεταρρύθμιση από μόνη της δεν αρκεί χωρίς μια πραγματική διασυνοριακή κουλτούρα που θα επιτρέψει τη δημιουργία ευρωπαϊκών, και όχι εθνικών, πρωταθλητών».

Ο κ. Πιερρακάκης έφερε ως παράδειγμα την ελληνική προσέγγιση στο 5G, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο μία έξυπνη δημοπρασία φάσματος μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρο το τεχνολογικό οικοσύστημα. Όπως είπε, «φανταστείτε αν σε μία δημοπρασία που δεν είναι της τάξεως των 372 εκατ. ευρώ – όπως συνέβη στην Ελλάδα – αλλά ύψους 5 δισ. ευρώ όπως μπορεί να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να πάρετε τα μισά από αυτά τα χρήματα και να τα μοχλεύσετε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων». Με ένα τέτοιο εργαλείο, πρόσθεσε, η Ευρώπη θα μπορούσε να επενδύει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη εφαρμογών και στην ανάπτυξη υποδομών, δημιουργώντας πραγματική πρωτοπορία αντί για καθυστερημένη προσαρμογή.

«Η ψηφιοποίηση δεν αφορά στην τεχνολογία, η ψηφιοποίηση αφορά στη διοίκηση και στις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης ερωτηθείς για την εμπειρία της Ελλάδας με την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

«Η ουσία της ψηφιακής μετάβασης δεν βρίσκεται στην τεχνολογία, αλλά στη διοίκηση. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο τρόπο σκέψης που να ξεκινά από την υπηρεσία προς τον πολίτη και όχι από τα οργανωτικά κουτάκια της δημόσιας διοίκησης», είπε ο υπουργός. «Τα κράτη», πρόσθεσε, «δεν έχουν σχεδιαστεί, έχουν προκύψει από συσσωρευμένες αποφάσεις διαφορετικών επιπέδων, αλλά οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για αυτές τις εσωτερικές δομές. Θέλουν απλώς ένα κράτος που λειτουργεί, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα για να κάνουν το αυτονόητο».