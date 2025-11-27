Quantcast
Πηγές ΝΔ: Άμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη στην Εξεταστική μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Λ. Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ - Real.gr
real player

Πηγές ΝΔ: Άμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη στην Εξεταστική μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Λ. Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ

10:39, 27/11/2025
Πηγές ΝΔ: Άμεση επανακλήτευση του Ξυλούρη στην Εξεταστική μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Λ. Αντωνόπουλο του ΠΑΣΟΚ

«Μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις σχέσεις του στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Λ. Αντωνόπουλου με την οικογένεια Ξυλούρη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τις ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει την άμεση επανακλήτευση του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ και τονίζουν ότι «εάν ο Γ. Ξυλούρης δεν προσέλθει στην Εξεταστική, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για την βίαιη προσαγωγή του, ενώ σημειώνουμε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Δείτε LIVE τη συνέντευξη

11:06 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά έργα τέχνης - Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

Θρήνος για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο: Ηταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ

09:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Αυτή τη γυναίκα να την προσέχετε» έλεγε η 75χρονη για τη νύφη της

08:39 27/11
Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

Kακοκαιρία «Adel»: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Φωτογραφίες και βίντεο

07:38 27/11

Ροή Ειδήσεων

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

Τουρκία: Δικαστήριο αθώωσε τέσσερις δημοσιογράφους που κάλυπταν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Μαρτίου

11:45 27/11
Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

Η Ν. Κεραμέως στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου (27/11/2025)

11:39 27/11
Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

11:38 27/11
Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

11:32 27/11
Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Μεξικό: Έρευνα εις βάρος του προέδρου του οργανισμού Μις Υφήλιος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

11:30 27/11
Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

Κωνσταντοπούλου: Ο νέος θάνατος στρατιώτη αποκαλύπτει το επισφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι νέοι υπηρετούν τη θητεία τους

11:30 27/11
Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

Βρετανικό μουσείο συγκεντρώνει 4,6 εκ. δολ. για να αποτρέψει την πώληση μεσαιωνικού αριστουργήματος

11:15 27/11
Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

11:13 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved