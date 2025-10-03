Πηγές ΝΔ για Ιωάννη Κουρδή: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ - Real.gr

Quantcast
14:43, 03/10/2025
«Με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του κ. Κουρδή στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Στην κατάθεσή του, όπως σημειώνουν οι πηγές της συμπολίτευσης «ο μάρτυρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με τη διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα “παράθυρο” που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση.

«Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, από τις 23 Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, οι έλεγχοι αυστηροποιήθηκαν ενώ άφησε αιχμές για τον ρόλο εταιρειών που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν:

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής σαν μια ευκαιρία για επικοινωνιακά παιχνίδια με μοναδικό στόχο τα μικροκομματικά οφέλη. Ας μην αγωνιά. Η αλήθεια θα λάμψει».

 

