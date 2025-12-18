Πηγές ΝΔ για κατάθεση Παπασταύρου στην Εξεταστική: Διαχρονική παθογένεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανάγκη για ουσιαστικές τομές - Real.gr

Τι αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή, ότι μοναδικός του στόχος είναι η ουσιαστική συνδρομή στην αναζήτηση της αλήθειας. Όπως διευκρίνισε, δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε θεσμική ή άλλη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο μαρτύρων. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε θετική την κλήση του, τονίζοντας ότι προσέρχεται αποκλειστικά για να συμβάλει στο έργο της επιτροπής». Αυτό αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με ρίζες στο παρελθόν, η οποία επί σειρά ετών δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και δυστυχώς επέτρεψε σε ορισμένους να την εκμεταλλευτούν».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας «υπογράμμισε την ανάγκη να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει η χώρα σε ουσιαστικές τομές, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας φύσης δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή συγκυριακή. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής σημασίας που απαιτεί συνεννόηση πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές».

Τέλος, «επανέλαβε ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός και διττός: Αφενός η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των επιδοτήσεων, η απόδοση ευθυνών και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση, αφετέρου η οριστική εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ.