Πηγές ΝΔ: «Ο Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!» - Real.gr

18:45, 26/11/2025
«Ερωτήματα προκαλεί» σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, «η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, καθώς οι ισχυρισμοί του παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις και ασυνέπειες». «Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον κ. Ξυλούρη, ούτε ότι το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε ”τυχαία” για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, ανήκε σε εκείνον. Ωστόσο, εμφανίζεται να έχει κάνει δηλώσεις και για το 2021 στο ίδιο ΚΥΔ, ενώ αρνείται ότι προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεταβίβαση προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη» αναφέρουν και σχολιάζουν πως «π Λ. Αντωνόπουλος, φίλος του Ν. Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη!».

Παράλληλα, προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ (ο μάρτυρας) «δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως το ΑΦΜ του ήταν στα ελεγχόμενα για αχρεώστητες ενισχύσεις, παρότι η υπόθεση είχε ενεργοποιήσει διαδικασίες ελέγχου. Ακόμη πιο… παράδοξος είναι ο ισχυρισμός ότι ”δεν του ζητήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα” αλλά τα επέστρεψε μόνος του ”ως ηθική υποχρέωση”. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη και ότι η κομματική του θέση ήταν ”τυπική”. Ωστόσο, η ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους στο ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και η δημόσια παρουσία του δείχνουν άλλη εικόνα. Την ίδια στιγμή, αν και αναφέρει ότι γνωρίζει τον κ. Λαμπράκη ”μόνο ως γνωστό”, δηλώνει άγνοια για το ότι έχει ΚΥΔ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη εικόνα των σχέσεων στην τοπική κομματική οργάνωση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ασάφεια υπάρχει και σχετικά με τη ”δήλωση της Τήνου”, για την οποία υποστηρίζει ότι ”δεν έδωσε βάση” και ότι απλώς ”βρισκόταν μέσα στα χαρτιά”». «Δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί πώς ένας φάκελος που αφορά ενισχύσεις, δικαιώματα και δηλώσεις, περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ο δικαιούχος ούτε καν έχει αντιληφθεί» σχιλιάζιυν οι πηγές της ΝΔ και συνεχίζουν: «Τέλος, η επίκληση πολιτικής στοχοποίησης για ”συμψηφισμό”, την ώρα που οι ίδιες του οι απαντήσεις αφήνουν περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πειστικό επιχείρημα. Οι αντιφάσεις, οι άγνωστες ”τυχαίες” επιλογές, οι δηλώσεις που έγιναν αλλά ”δεν έγιναν αντιληπτές”, η επιστροφή χρημάτων χωρίς ενημέρωση και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από πρόσωπα και δομές των οποίων υπήρξε μέρος, συνθέτουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Το μόνο βέβαιο», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ, «είναι ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν όχι μόνο δεν κλείνουν τα κενά, αλλά εντείνουν την αίσθηση ότι πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά και αντιφατικά».

18:45 26/11
