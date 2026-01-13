Πηγές ΝΔ: Οι διαχρονικές παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν από την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού Ε. Κατσινοπούλου - Real.gr

«Για ανάδειξη των διαχρονικών προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ», έκαναν λόγο πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Ειρήνης Κατσινοπούλου, πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην κατάθεσή της μίλησε για στενή εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο με χαρακτηριστικά προβληματικής σχέσης καθώς άφηνε χαραμάδες για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Μάλιστα, η κυρία Κατσινοπούλου ανέφερε ότι “επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό”», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της ΝΔ και πρόσθεσαν:

«Η μάρτυρας παρέθεσε σειρά αιτιών που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αδυναμίες που αντιμετώπισε αποτελεσματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, «η κυρία Κατσινοπούλου υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, ότι ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του Ε9 και χαρακτήρισε δύσκολη τη μετάβαση σε αλλαγές και σε ανεξάρτητο Οργανισμό καθώς θα οδηγούσαν ακόμη και σε μη πληρωμές, κάτι που ωστόσο πέτυχε η κυβέρνηση με μια καθυστέρηση μόνο 20 ημερών».