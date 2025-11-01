Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ένα δίκτυο εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα - Real.gr

«Το κουβάρι μιας διαχρονικής παθογένειας αναδεικνύεται στην εξεταστική Επιτροπή, με κρίσιμους μάρτυρες να καταθέτουν στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ένα μηχανισμό καλά στημένο στις πλάτες των έντιμων αγροτών» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Έναν μηχανισμό που πλέον η κυβέρνηση επιχειρεί να σπάσει, μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, της κατάργησης της τεχνικής λύσης, αλλά και τις ολοκλήρωσης του Action Plan II, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Όπως τονίζουν οι πηγές της ΝΔ, «”Πράσινες” εταιρείες, “πράσινα” ΚΥΔ και “τεχνικές λύσεις” εμπνεύσεων “πράσινων” στελεχών του ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα δίκτυο διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων που οδήγησε τελικά στον καταλογισμών εκατοντάδων εκατομμυρίων προστίμων.»

Επισημαίνουν, δε, ότι «ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και οι αποκαλύψεις για τους μετόχους της Cognitera και τη σχέση τους με πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Σπυρίδωνας Καραμπλιάνης κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή πως «ιδιοκτήτες της ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Κορινθίας ΕΠΕ είναι η Ένωση Αγρινίου και οι θυγατρικές της…

Η ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ δηλώνει την έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ στην Καλαμάτα, ίδια έδρα ακριβώς». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι “το 2022 ιδρύεται η AGROPOINT Καλαμάτας Μ ΙΚΕ με έδρα πάλι την ίδια έδρα της ΜΕΣΥΝΕΛ και πιστοποιείται και αυτή ως ΚΥΔ”».

Σύμφωνα με τις πηγές του κυβερνώντος κόμματος, «Η ταύτιση έδρας μεταξύ τριών διαφορετικών εταιρειών στην Καλαμάτα φανερώνει ένα δίκτυο με κοινό κέντρο ελέγχου, ενώ ο βουλευτής Περικλής Μαντάς υπενθύμισε ότι “αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι παράνομο με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες”, καθώς απαγορεύεται ένας τεχνικός σύμβουλος να λειτουργεί ΚΥΔ.»

Παρατηρούν μάλιστα ότι «Στην ίδια κατάθεση σημείωσε ότι η AGROPOINT “λειτούργησε μία χρονιά που δεν λειτούργησε η ΜΕΣΥΝΕΛ”, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εναλλάξ λειτουργία των ΚΥΔ από τις ίδιες επιχειρηματικές ομάδες.

Ένα μοντέλο που αποκαλύπτει πώς ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε μετατραπεί ταυτόχρονα σε πάροχο, συνεργάτη και πελάτη των ΚΥΔ, καταργώντας στην πράξη κάθε έννοια διαχωρισμού ρόλων. Με άλλα λόγια, πίσω από το δίκτυο των Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AGROPOINT και ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που διατέλεσε σε επιτελικές θέσεις του κόμματος τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά για ένα πλέγμα “πράσινων” διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιο όφελος» προσθέτουν οι πηγές της πλειοψηφίας.

Κατά τις πηγές της ΝΔ, «Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι όλα τα παραπάνω δεν έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία οφείλει να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα και πράγματα που είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται για παράδειγμα ότι ο κ. Βορίδης δήθεν ελέγχεται για ένα “συμφωνώ” σε έγγραφο που του είχε ενεχειριάσει ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ (και του ΠΑΣΟΚ το 2010 – 2013), Αθανάσιος Καπρέλης.

Όταν, εξάλλου, έχουν αποδειχθεί τόσες παρατυπίες, απευθείας αναθέσεις, λάθη στις πληρωμές, σύγκρουση ρόλων και εναλλάξ λειτουργία ΚΥΔ από τους ίδιους ανθρώπους που παρίσταναν τους τεχνικούς συμβούλους, καθίσταται αναγκαίο η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα.

Είναι σαφές πλέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απολύτως συγκεκριμένους λόγους. Το κουβάρι πλέον ξετυλίχθηκε και οι ευθύνες έχουν όνομα, διεύθυνση και πολιτικό χρώμα» υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ.