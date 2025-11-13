Πηγές ΠΑΣΟΚ: Αναδείχτηκαν οι παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού Γιώργου Κέντρου - Real.gr

«Σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία και τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν κατά τη σημερινή εξέταση του πρώην Αντιπροέδρου του Οργανισμού και νυν διευθυντικού στελέχους Γιώργου Κέντρου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν ότι σε σχετική ερώτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο κ. Κέντρος επιβεβαίωσε ότι ο τεχνικός σύμβουλος εισήλθε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2006, καταρρίπτοντας και εκείνος το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για το χρονικό σημείο εκκίνησης της συνεργασίας του Οργανισμού με τον τεχνικό σύμβουλο. Η προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας που επιχειρεί καθημερινά η ΝΔ επιμένοντας να συνδέει το ΠΑΣΟΚ με τον τεχνικό σύμβουλο έπεσε και σήμερα στο κενό».

Σημειώνουν επίσης ότι «Η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τις δύο κρίσιμες εκθέσεις υπαλλήλων το 2017, που κατέγραφαν την πρόσβαση της GAIA Επιχειρείν στα δεδομένα παραγωγών, την παραβίαση πρωτοκόλλων ασφαλείας και την διακριτική μεταχείριση συγκεκριμένων ΚΥΔ, οδήγησε τον κ. Κέντρο να παραδεχθεί ότι όντως τις είχε λάβει, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί παρέμειναν χωρίς συνέχεια, ούτε ποιες διορθωτικές ενέργειες έγιναν δηλώνοντας αναρμόδιος για ένα τόσο καθοριστικό θέμα της λειτουργίας του Οργανισμού όντας στην διοίκηση».

Ακόμη, ότι «Απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ο κ. Κέντρος επιβεβαίωση ότι πράγματι υπήρχαν ελεγκτές που δήλωναν ότι καταμέτρησαν 13.000 ζώα μέσα σε 4 ημέρες, πράγμα αδιανόητο και αδύνατο. Δεν έδωσε δε καμία απάντηση πώς οι ίδιες ομάδες ελεγκτών (σταθερά δίδυμα ελεγκτών) εμφανίζονταν κάθε χρόνο, ενώ το ζωικό κεφάλαιο που μετρούσαν παρέμενε “σταθερό” – κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ στην πράξη. Δηλαδή, εκτός από τα πλασματικά ζώα που ανεχόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβαινε και σε πλασματικούς ελέγχους. Ωστόσο, απέφυγε να εξηγήσει γιατί κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λήφθηκε, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εικόνα έδειχνε ακραίες στρεβλώσεις και διοικητική αδιαφάνεια».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Ερωτώμενος για τις 4 καταγγελίες το 2021, οι οποίες αφορούσαν 1.230 ΑΦΜ με ενδείξεις παράνομων αιτήσεων, πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων και συγκεκριμένα ΚΥΔ ο κ. Κέντρος δήλωσε ότι είχε εισηγηθεί να «ελεγχθούν όλα». Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι η τελική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – την οποία ο ίδιος υπέγραψε – δεν εντόπισε κανένα εύρημα, οδηγώντας μάλιστα τον τότε Πρόεδρο Σημανδράκο να μην την αποδεχθεί, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για έκθεση εσωτερικού ελέγχου και στην συνέχεια να προχωρήσει και στην δέσμευση των ΑΦΜ που εμπλέκονταν. Αναφερόμενος στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ της 31/1/24 με προεδρεύοντα τον κ. Μπαμπασίδη, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προεδρεύων κ. Μπαμπασίδης εισηγείται στα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού ότι περίπου 6.000 ΑΦΜ παραμένουν δεσμευμένα για 3-4 χρόνια, ζητώντας να συναινέσουν στην αποδέσμευσή τους επικαλούμενος πολιτική εντολή, ο κ. Κέντρος κατέθεσε ότι δέσμευση για πολλά χρόνια , δηλαδή για τέσσερα χρόνια δεν υπήρξε. Επομένως, αυτό επιβεβαιώνει ότι υπήρξε προσχηματική αναφορά για να δικαιολογηθεί το επιχείρημα του πολιτικού ενδιαφέροντος για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ κάτι που αποτελεί πράξη απιστίας. Αναφορικά με την έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας προΐστατο, η οποία περιείχε μηδενικά ευρήματα, δεν μπόρεσε να εξηγήσει αυτή την πλημμελή εποπτεία, η οποία συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους για την αναστολή των κριτηρίων διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Από την εξέταση του πρώην Αντιπροέδρου προέκυψε ότι σημαντικές εκθέσεις δεν αξιοποιήθηκαν, καταγγελίες με σοβαρό περιεχόμενο παραβλέφθηκαν και δεν οδήγησαν σε έλεγχο, ελεγκτές με παράδοξες επιδόσεις συνέχισαν ανενόχλητοι, οι διαδικασίες για δεσμεύσεις ΑΦΜ παρακάμφθηκαν, οδηγώντας στη θεσμική κατάρρευση του Οργανισμού. Ο κ. Κέντρος έσπευσε να χαρακτηρίσει «δολοφονία χαρακτήρα» την δημοσίευση των νόμιμων επισυνδέσεων της δικογραφίας, αλλά ερωτώμενος από το ΠΑΣΟΚ αν η δημοσίευση συνομιλίας Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζερβού, από την οποία προκύπτει «θάψιμο» καταγγελίας για οκτώ μήνες σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό, αναίρεσε την άποψή του» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ