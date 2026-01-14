Πηγές ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Αραχωβίτη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Ο κ. Αραχωβίτης, πρώην υπουργός AAT της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαζόταν περισσότερο προσωπικό και σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Όπως είπε στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν "το ΟΣΔΕ να γυρίσει σπίτι του", δηλαδή η απεξάρτηση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο. Η απεξάρτηση αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ούτε τέθηκαν ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, αντίθετα ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρέμεινε ευάλωτος και διοικητικά αδύναμος», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, η σχετική μετάβαση σε σύστημα χωρίς τεχνικό σύμβουλο ήταν πολύπλοκη και δε γινόταν να ολοκληρωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, επικαλούμενος ότι η χώρα βρισκόταν σε μνημόνιο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ιδιαίτερη σημασία έχουν οι απαντήσεις του κ. Αραχωβίτη σε σχέση με τις αποφάσεις του 2015 για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων με βοσκοτόπια χωρίς ζώα και για την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης “τεχνικής λύσης”. Σε σχέση με την απόφασή του να επιτρέψει με υπουργική απόφαση για πρώτη φορά σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής Ελλάδος να δηλώνουν βοσκότοπους σε νησιά, απόφαση που “άνοιξε την πόρτα” στις καταχρήσεις επιτήδειων που δημιούργησαν το σκάνδαλο, παρά την παραδοχή όλων των πρώην συνεργατών του που κατέθεσαν τις προηγούμενες μέρες στην εξεταστική, (κ. Μωυσίδη, της κ. Κατσινοπούλου και του κ. Καργιώτη), ότι αυτό δεν επιτρεπόταν, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν νόμιμη. Ακολουθώντας το δόγμα “ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται”, υποστηρίζοντας μάλιστα πως δε θα λάμβανε διαφορετική απόφαση ακόμα και αν γνώριζε τα σημερινά δεδομένα, καθώς στις ίδιες συνθήκες δεν μπορεί να ληφθεί διαφορετική απόφαση! Παρά δε την παραδοχή πως υπήρξε “χυδαία κατάχρηση” με πλαστά Ε9, πλαστά μισθωτήρια και εικονικές συναλλαγές, ο κ. Αραχωβίτης κατάθεσε ότι, υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν θα άλλαζε τις αποφάσεις του».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Αραχωβίτης με την κατάθεσή του στην επιτροπή μεταθέτει αποκλειστικά τις ευθύνες σε άλλους φορείς: στην ΑΑΔΕ για τους ελέγχους των τίτλων ιδιοκτησίας, στην έλλειψη κτηματολογίου, και στις επόμενες κυβερνήσεις. Όμως η πολιτική ηγεσία κρίνεται ακριβώς για την ικανότητά της να προβλέπει κινδύνους και να θωρακίζει τους θεσμούς σε περιβάλλοντα αδυναμιών. Η επίκληση των μνημονίων και των δυσκολιών της περιόδου δεν μπορεί να λειτουργεί ως μόνιμο άλλοθι για την απουσία ουσιαστικών ελέγχων, ειδικότερα όταν αυτή οδήγησε σε καταστάσεις κατάχρησης.

Στο ζήτημα των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ο κ. Αραχωβίτης παραδέχτηκε ότι δεν ολοκληρώθηκαν επί των ημερών του, υποστηρίζοντας ότι “θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα” και ότι η ευθύνη βαραίνει τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες είχαν έτοιμο όλο το αναγκαίο υπόβαθρο».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της οριζόντιας περικοπής 3% των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2018 για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος. Ο κ. Αραχωβίτης κατέθεσε ότι τα ποσά κατανεμήθηκαν μόνο σε όσους πληρούσαν τα κριτήρια. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα γιατί έγινε περικοπή πριν να γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων που οδήγησε τουλάχιστον για την χρονιά του 2018 στο να χαθούν 18 εκατ. ευρώ και για το αν υπήρξε επαρκής διαφάνεια και ενημέρωση των παραγωγών. Ο κ. Αραχωβίτης επεσήμανε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργήθηκε μετά το 2019, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και του διαδόχου του, κ. Βορίδη, ο οποίος ενημερώθηκε από τον ίδιο για όλα τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετώπιζε ο αγροτικός τομέας εκείνη την περίοδο μεταξύ των οποίων τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα και το ζήτημα του εθνικού αποθέματος. Όπως όμως εκ των υστέρων αποδεικνύεται ο κ. Βορίδης δεν έλαβε κανένα μέτρο αντιμετώπισης αυτών, η δε ακολουθούμενη πολιτική οδήγησε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, αμέσως μετά το 2020, σε κατακόρυφη αύξηση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», καταλήγουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.