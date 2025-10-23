Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Η συγκλονιστική κατάθεση της Π. Τυχεροπούλου αποκαλύπτει το σύστημα φόβου, συγκάλυψης και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Real.gr

«Η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας “κλειστής ομάδας πίεσης” που ασκούσε εκφοβισμό και ψυχολογική βία σε εργαζόμενους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές. Μίλησε συγκεκριμένα για απειλές κατά της ζωής του που δέχθηκε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Γ. Καλλιούρης, ο οποίος πρώτος εντόπισε τις παρατυπίες και τις ανακρίβειες στους ελέγχους, καθώς ακόμα και με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς διαδοχικές διοικήσεις του Οργανισμού προσπαθούσαν να την εμποδίσουν να κάνει τη δουλειά της. Ανέφερε ονομαστικά τον περιβόητο “Φραπέ” Γ. Ξυλούρη, ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο καθεστώς εκφοβισμού, τονίζοντας ότι είχε φτάσει σε σημείο να καλέσει στο τηλέφωνο του σπιτιού της και να μιλήσει με τα παιδιά της».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η κυρία Τυχεροπούλου παρουσίασε στην Επιτροπή αναλυτικά παραδείγματα από ελέγχους όπου παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά της χώρας χωρίς να έχουν τίτλους κτήσης». Όπως αναφέρουν: «Η μάρτυρας περιέγραψε ένα πανίσχυρο σύστημα συγκροτημένο γύρω από πρόσωπα των προηγούμενων διοικήσεων, του κ. Μελά, του κ. Παπά (σημερινού βουλευτή της ΝΔ), του κ. Μπαμπασίδη και του κ. Σαλάτα, που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια ελέγχου, αλλοίωναν αποτελέσματα, παρενέβαιναν στις διαδικασίες πληρωμών και εκδικούνταν όσους υπαλλήλους προσπαθούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με συνεχείς μετακινήσεις. Η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε συγκριμένα ότι η διοίκηση Παπά, της ζήτησε να παραδώσει όλους τους φακέλους με τους ελέγχους που είχε κάνει και αναδείκνυαν παρατυπίες και ανακρίβειες στις δηλώσεις. Οι φάκελοι της ζητήθηκαν αμέσως μόλις ανέλαβε ο νέος πρόεδρος. Μάλιστα όλα όσα είχε ελέγξει, δόθηκαν για επανέλεγχο και πολλοί από τους ελέγχους άλλαξαν ριζικά περιεχόμενο. Η κυρία Τυχεροπούλου κατονόμασε την κυρία Ρέππα ότι ήταν εκείνη που άλλαζε τα πορίσματα των ελέγχων και έδινε υποθέσεις για επανεξέταση με σκοπό τη μεταβολή των αποτελεσμάτων ενώ ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Τασούλης ζήτησε τη μετάθεσή της σε άλλο τμήμα στο οποίο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στους ελέγχους. Ακόμη, προχώρησε σε μια σοβαρή αποκάλυψη που αφορά την περίοδο της διοίκησης Μπαμπασίδη: κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπαμπασίδη υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη. Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε ακόμη απειλές, παρακολουθήσεις και προσπάθειες εξόντωσής της από την διοίκηση Μπαμπασίδη, ενώ έκανε λόγο για απροκάλυπτη εχθρική στάση της διοίκησης όταν επιχείρησε να καταθέσει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κ. Μπαμπασίδης σύμφωνα με όσα κατάθεσε η κυρία Τυχεροπούλου, έδειχνε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τον ορισμό της ως συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν δίστασε, μάλιστα, να ανοίξει το ερμάριο της με την παρουσία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος όμως όπως έγραψε στην έκθεσή του, το βρήκε ήδη ανοιχτό, δηλαδή παραβιασμένο. Με βάση, μάλιστα όσα βρέθηκαν εκεί της ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν επίσης: «Σχετικά με τα 4 ΑΦΜ που προσκόμισε η κυρία Κουρμέτζα και ισχυρίστηκε ότι παρατύπως πληρώθηκαν από Τυχεροπούλου-Θεοδωρόπουλο και Σημανδράκο, τα 3 από τα 4 δεν περιλαμβάνονταν στα δεσμευμένα, όπως κατέθεσε η κυρία Τυχεροπούλου, ενώ το 4ο ΑΦΜ ήταν του Βασίλειου Ξυλούρη, του γιου του Φραπέ, για το οποίο η ίδια είχε ενημερώσει με σημείωμα τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ότι είναι στα δεσμευμένα προκειμένου να μην πληρωθεί και παρόλα αυτά πληρώθηκε». «Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στο λάθος τής πληρωμής των 52 εκατομμυρίων ευρώ, λάθος που, όπως υπογράμμισε, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί από το λογιστήριο και τον προϊστάμενό του κ. Τασούλη, ο οποίος, ωστόσο, ουδέποτε ελέγχθηκε, σε αντίθεση με την ίδια, που αντιμετώπισε πειθαρχικές διώξεις εξαιτίας αυτής της πληρωμής. Μάλιστα, η διοίκηση έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στον Οργανισμό καλύπτοντας τον τεχνικό σύμβουλο που έκανε το σφάλμα. Η κυρία Τυχεροπούλου έκανε λόγο για αντίδραση εντός και εκτός του Οργανισμού στην προσπάθεια μετάβασης των πληρωμών μέσω gov.gr, ενώ στάθηκε και στην υπόθεση των δεσμευμένων ΑΦΜ του 2021 που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, παραβιάστηκαν με πληρωμές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και του Βασίλη Ξυλούρη, χωρίς να δοθούν ποτέ επαρκείς εξηγήσεις» λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνουν: «Στο τέλος της κατάθεσής της επισήμανε ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δε πρώην υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς γνώριζαν το τι συμβαίνει στον Οργανισμό αλλά μόνο ο δεύτερος έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξυγίανση του. Η κυρία Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι αφότου ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης, ο κ. Ξυλούρης άρχισε να έρχεται ολοένα και πιο συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του οργανισμού. Η μάρτυρας αποκάλυψε τέλος ότι ο υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να “φύγει στο εξωτερικό”, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις κάλυψης ή αποσιώπησης των γεγονότων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ