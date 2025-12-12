Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Χρ.Μπουκώρος διαθέτει επιλεκτική μνήμη - Real.gr

Επιλεκτική μνήμη καταλόγισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ στον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο, σχολιάζοντας την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι αποκαλύψεις γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά πρόσωπα παρενέβαιναν στους ελέγχους δεν αφήνουν πλέον περιθώριο υπεκφυγών ή διαψεύσεων. Ο βουλευτής της ΝΔ, κ. Μπουκώρος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά, συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα ερωτήματα, στα οποία σήμερα ως μάρτυρας στην επιτροπή δεν απάντησε, αντιθέτως υπέπεσε σε αντιφάσεις διαθέτοντας επιλεκτική μνήμη», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσαν:

«Ο βουλευτής της ΝΔ και μάρτυρας στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, το 2021 εμφανίστηκε ως ”καταγγέλλων” για δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στην περιοχή της Κάρλας. Έστειλε επιστολή, τη δημοσιοποίησε, αλλά στη συνέχεια δεν έκανε απολύτως τίποτα: δεν αναζήτησε απαντήσεις, δεν απευθύνθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε για αιτήματα ψηφοφόρων του, δεν έδωσε καμία συνέχεια. Η ”αγωνία για τον τόπο” εξαντλήθηκε σε μια επιστολή χωρίς συνέχεια και χωρίς αποτέλεσμα.

Την ίδια περίοδο όμως, όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις, ο ίδιος παρεμβαίνει ευθέως για να ”σωθεί” παραγωγός -ψηφοφόρος του- από έλεγχο, γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Οι διάλογοι δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προσπάθησε με κάθε τρόπο να πείσει για το αντίθετο. Ο κ Μπουκώρος προσπάθησε με επιμονή να μην γίνει έλεγχος για έναν συντοπίτη του, ζήτησε από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ.Μελά ”άμα έχει κανέναν έμπιστο να τον πετάξει σαν την τρίχα από το ζυμάρι”. Ζητούσε δηλαδή να απενταχθεί από τον έλεγχο».

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ακόμα ότι «ο κ. Μπουκώρος ισχυρίστηκε ότι δεν άσκησε αντίστοιχες πιέσεις για άλλες υποθέσεις, ωστόσο από τις επισυνδέσεις που διαβάστηκαν, πέραν της μεγάλης οικειότητας του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, καταγράφεται και έτερη παρέμβασή του με αίτημα, με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού να του απαντά ότι ”θα το τσεκάρω γιατί τώρα έδωσα με το φτυάρι καμιά εξηνταριά”».

«Από τη μία, άσφαιρες δημόσιες καταγγελίες περί ”κάθαρσης”, από την άλλη πελατειακές πρακτικές για παράνομες εξαιρέσεις από κυρώσεις σε παραγωγούς» σχολίασαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Εντύπωση προκάλεσε ότι ο κ. Μπουκώρος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον κ. Δημόκα, εκλεγμένο με την παράταξη της ΝΔ στα συνδικαλιστικά όργανα των γεωτεχνικών και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στην εκλογική περιφέρεια του κ. Μπουκώρου ο οποίος ελέγχεται για τηνδράση τού ΚΥΔ του για σωρεία παραβάσεων που εντοπίστηκαν σε ελέγχους που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ», , ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Υποστήριξαν ακόμα ότι «ο μάρτυρας επιχείρησε να διαψεύσει τον ανεξάρτητο βουλευτή Μ. Σαλμά ο οποίος στις 25/9/2025 δήλωσε ότι ο Χ. Μπουκώρος του εκμυστηρεύτηκε πως ενημερώθηκε από τον Μυλωνάκη ότι δεν μπήκε στην κυβέρνηση γιατί ακούγεται στις επισυνδέσεις, και απ´ όσο γνωρίζουμε ουδέποτε ο κ. Σαλμάς έχει ανασκευάσει τις δηλώσεις του». Σημείωσαν ότι «ο μάρτυρας άφησε απολύτως αναπάντητα τα ερωτήματα που σχετίζονταν με την ενημέρωσή του από ”κυβερνητική πηγή” για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του, πώς γνώριζε η κυβερνητική πηγή για την παρακολούθησή του και πώς γνώριζε η κυβερνητική πηγή για την πορεία της δικογραφίας και την αρχειοθέτησή της».

Και κατέληξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Το επιμύθιο της κατάθεσης Μπουκώρου είναι σαφές.

Ο κ. Μπουκώρος αποπειράθηκε να απεντάξει παραγωγό της Μαγνησίας από τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να του εξασφαλίσει επιδότηση που δεν δικαιούταν

Ο κ. Μπουκώρος παρά την δημοσιογραφική του εμπειρία και τις πηγές του δεν βρήκε χρόνο να αντιληφθεί και να καταγγείλει την παράνομη λειτουργία ΚΥΔ της Μαγνησίας, εκλογικής του περιφέρειας.

Ο κ. Μπουκώρος προστάτεψε τον ένοικο του Μαξίμου και πληροφοριοδότη του ο οποίος είχε πρόσβαση και στις επισυνδέσεις και στη δικογραφία.

Το κύκλωμα αυτοπροστατεύεται σε αγαστή συνεργασία».