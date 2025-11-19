Πηγές ΠΑΣΟΚ: Στην εξεταστική επιτροπή ζήσαμε στιγμές τραμπουκισμού και φασισμού - Real.gr

«Σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ζήσαμε δυστυχώς απίστευτες στιγμές τραμπουκισμού και φασισμού, που έπληξαν σοβαρά τον Κοινοβουλευτισμό και έθεσαν καίρια ερωτήματα για την κυβέρνηση κι αυτούς που την εκπροσωπούν» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως λένε οι ίδιες πηγές, «Πέρασε ήδη αρκετή ώρα από τα σοβαρά επεισόδια στην Εξεταστική Επιτροπή και ακόμη η Κυβέρνηση δεν έχει αντικαταστήσει τον κ Λαζαρίδη, ο οποίος δεν αποτελεί απλώς «μια από τις όχι καλύτερες στιγμές της Βουλής» – όπως συνηθίζει να λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά θα καταγραφεί ως μια μοιραία επιλογή, λόγω της άθλιας συμπεριφοράς του, του τραμπουκισμού του και της στυγνής προπαγάνδας που ανερυθρίαστα επιχειρεί».

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι «Ένας κοινοβουλευτικός που δεν ορρωδεί προ ουδενός, που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και όλους τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, αλλά που κυρίως δεν έχει τη γενναιότητα να παραδεχτεί τις άθλιες συμπεριφορές του, διατυπώνοντας έστω μια «συγγνώμη» τουλάχιστον για τις ανοίκειες επιθέσεις του ενώπιον προσώπων. Απειλεί, εκβιάζει και εκφοβίζει, προσβάλλει και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να διαμορφώσει παραπλανητικές εικόνες, ανόητες διαρροές και τραγελαφικά σχόλια».

«Κρίνει εξ ιδίων προφανώς τα αλλότρια» συνεχίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Τόλμησε να αλλοιώσει με γκεμπελικό τρόπο τις απαντήσεις του μάρτυρα, να σχολιάσει μέχρι και την ομάδα των τεσσάρων βουλευτών μας στην Εξεταστική Επιτροπή – μια ομάδα που μας κάνει περήφανους-. Μπορεί να λέει τα ίδια και ακριβως τα ανάποδα: παραποιώντας σκόπιμα τα ερωτήματα της σημερινής Εισηγήτριάς μας εκτόξευε άσφαιρα πυροτεχνήματα όταν νωρίτερα έλεγε ότι η ίδια προστατεύει τους «ανθρώπους του Ανδρουλάκη». Έφτασε στο σημείο να απειλεί με μήνυση την υπεύθυνη τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταδίκασαν δημόσια την συμπεριφορά του Εισηγητή της ΝΔ κ Μακάριου Λαζαρίδη .

Όλοι κατάλαβαν , όλοι ξέρουν !

Μόνο η ΝΔ κάνει πως δεν ακούει, πως δεν βλέπει, πως δεν αντιλαμβάνεται.

Όμως πλέον, ο κόσμος το’χει βούκινο κι αυτοί …κρυφό «καμάρι»!

Αντικαταστήστε τον, σας εκθέτει κάθε στιγμή που περνάει όλο και περισσότερο» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.