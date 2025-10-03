Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ο Γιάννης Κουρδής - Real.gr

«Κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Κουρδή, εκλεκτού του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη, για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα, συνεχίστηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των εντεταλμένων της στον Οργανισμό να συσκοτίσουν την αλήθεια που αποκαλύπτει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διαχυθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Παρά τα σαφή στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη, ο κ. Κουρδής προσπάθησε με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως “συνηθισμένες πρακτικές” και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους», προσθέτουν.

Δηλαδή, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε σε τέλμα όχι επειδή από το 2019 λειτουργούσε ως κέντρο συναλλαγής, μεθοδεύσεων, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και στημένων ελέγχων, αλλά επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δήθεν προσπαθούσε να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Δηλαδή, αν δεν προσπαθούσε τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί;».

«Και να μην ξεχνάμε ότι η “καραμέλα” περί υποστελέχωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δικαιολογία για τις αποτυχίες του Οργανισμού, αλλά ομολογία ήττας της κυβέρνησης που επί έξι χρόνια όχι μόνο έκανε τα στραβά μάτια στη διασπάθιση των κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και συμμετείχε ενεργά στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Ναι, η υποστελέχωση είναι υπαρκτή, αλλά η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσει, ακόμα και σήμερα χωρίς καμία δικαιολογία, πιθανότατα επειδή την βόλευε» καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ