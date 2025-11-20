Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ζητεί άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής για τον Γ. Ξυλούρη - Real.gr

«Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζουν: «Ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο “Φραπές” για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει – όπως κάθε μάρτυρας – να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”. Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωκης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η ΝΔ επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι» τονίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές, «Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη , ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι “μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια” -είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο “ελιγμός” του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν “στρατηγικής” συνεννόησης με αυτή».