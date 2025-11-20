Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Αποχώρησαν από την εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να “ξεπλυθεί” το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία που υιοθέτησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.