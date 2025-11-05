Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για ΕΛΤΑ: Επίσημο αίτημα από τον Σ. Φάμελλο για να οριστεί άμεσα συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής - Real.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πήγες του κόμματος, προκειμένου να του εκφράσει την απαίτηση να οριστεί άμεσα συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για το κρίσιμο θέμα του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Αντίστοιχο αίτημα απέστειλε χθες η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ σήμερα ο Σ. Φάμελλος θα απευθυνθεί και με επίσημο έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης, ειδικά μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις, για να ενημερώσει η κυβέρνηση τη Βουλή και τους πολίτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την κοινωνία», τονίζουν οι εν λόγω πηγές.