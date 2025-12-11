Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «”Ομερτά” με εντολή Μητσοτάκη - Με νομικά τερτίπια προστατεύει ξανά τον Ξυλούρη η ΝΔ» - Real.gr

«Με μια ακόμα μεθόδευση, η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής αποφάσισε να προστατεύσει τον ”γαλάζιο” πρωταγωνιστή τού σκανδάλου τού ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο Ξυλούρη. Αυτό είναι το αντάλλαγμα για την τήρηση, εκ μέρους του, του ”νόμου της σιωπής”, προκειμένου να προστατευτούν οι πολιτικοί ενορχηστρωτές του σκανδάλου» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «η ΝΔ στέλνει στον εισαγγελέα τα πρακτικά της συνεδρίασης, αντί να κινήσει τη διαδικασία του αυτοφώρου με τη σύλληψη του μάρτυρα ο οποίος παρανόμως επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή (ενώ δεν φέρει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορούμενου) και ευτέλισε την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έχει αρμοδιότητες ανακριτικής Αρχής».

Σημειώνουν, μάλιστα, ότι, «αυτό ζήτησε από τη αρχή της συνεδρίασης ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βλέποντας την εν εξελίξει μεθόδευση της ΝΔ για να καλύψει τον Ξυλούρη» προσθέτοντας ότι ¨την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υιοθέτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης» και καταλήγουν:

«Τελικά, οι μάσκες έπεσαν και το σχέδιο συγκάλυψης της ΝΔ, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, εφαρμόστηκε για μια ακόμα φορά σε απευθείας μετάδοση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ