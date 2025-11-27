Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Παίζουν ακόμα καθυστερήσεις για τον «Φραπέ» και εμπαίζουν την Εξεταστική Επιτροπή - Real.gr

«Εδώ και τώρα να δοθεί εντολή για βίαιη προσαγωγή του» λένε από την Κουμουνδούρου.

«Αφού μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι “επιφυλάσσεται” ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτιμούν επίσης ότι στην κυβερνητική πλειοψηφία «συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζουν τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους. Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του “γαλάζιου” κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο αίτημά μας για την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.