Πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εριστικός και αλαζόνας ο Στ. Παπασταύρου, προκαλεί τον αγροτικό κόσμο - Real.gr

Τι αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου για την κατάθεση Παπασταύρου.

«”Δίνονται περισσότερα χρήματα φέτος στους αγρότες” δήλωσε με αλαζονεία στην Εξεταστική Επιτροπή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρώην υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, αποκρύπτοντας με θράσος ότι στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ του 2025 συμπεριλαμβάνονται και χρωστούμενα ή καθυστερημενές πληρωμές» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, ο μάρτυρας «Υπεραμύνθηκε της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με την αντιπολίτευση και τους αγρότες, ενώ ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει θεσμική και νομική κάλυψη και δημιουργεί κινδύνους νέων καταλογισμών από την Ε.Ε. λόγω του μη αυτοτελούς χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Προσθέτουν μάλιστα ότι «Εμμένοντας στην κυβερνητική γραμμή των “ανήξερων” και “αναρμόδιων” υπουργών, ο κ. Παπασταύρου παριστάνει ότι δεν γνώριζε τις μεθοδεύσεις για την αποπομπή του διορισμένου μέσω ΑΣΕΠ προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σημανδράκου. Και υποστηρίζει ότι δήθεν δεν ήξερε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ήθελε το “κεφάλι” του Σημανδράκου μετά το μπλοκάρισμα των περίπου 9.500 ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «Όπως σαφώς προκύπτει από τις επιστολές του κ. Σημανδράκου, αλλά και από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, στην περίφημη συνάντηση με τα κορυφαία στελέχη του Μαξίμου συζητήθηκαν οι προβληματικές πληρωμές, ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης όπου και εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης. Ο κ. Παπασταύρου κάλυψε απόλυτα, όπως επιβάλλει ο «νόμος της σιωπής», τον πρωθυπουργό αναφέροντας ότι δεν ξέρει τι πληροφόρηση του παρείχε ο Μπρατάκος».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Ο κ. Παπασταύρου επιμένει να εμπαίζει την Επιτροπή, αφού ανέφερε ότι δεν υπήρξε «αποπομπή» του Σημανδράκου από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά… παραίτησή του «για να διευκολύνει τον οργανισμό». Λες και υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρα με τον Λ. Αυγενάκη και όχι αντιπαράθεση για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ, τα οποία στη συνέχεια πληρώθηκαν επί Μπαμπασίδη. Τέλος, σημειώνεται ότι η ΝΔ ευτελίζει για ακόμα μία φορά τη διαδικασία καθώς, με τις μαντικές της ικανότητες, «διέρρευσε» στα ΜΜΕ την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Παπασταύρου, πριν αυτή να ολοκληρωθεί! Απόδειξη ότι (και αυτός) ο μάρτυρας είναι σε πλήρη συντονισμό και συνεννόηση με τη «γαλάζια» πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής και το Μέγαρο Μαξίμου».